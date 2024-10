Kamer wil helderheid over zakelijke belangen staatssecretaris Idsinga

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat NSC-staatssecretaris Idsinga van Financiën openbaar maakt in welke bedrijven hij aandelen of andere financiële belangen heeft. "Waar is het goede bestuur van NSC?" vraagt SP-leider Dijk zich af. Hij wil kunnen beoordelen of Idsinga op het ministerie van Financiën besluiten neemt in "het eigen belang of in het landsbelang".