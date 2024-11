Boekenwinkels openen deuren later uit protest tegen btw-verhoging

Verschillende boekenwinkels in Nederland hebben hun deuren vanochtend later geopend uit protest tegen de voorgenomen btw-verhoging. Medewerkers lazen in stilte tot 10.00 uur 's ochtends in de winkel of voor de ingang. Het winkelpersoneel wil daarmee een signaal afgeven tegen het plan van het kabinet om de btw op onder meer boeken te verhogen van 9 naar 21 procent.