Btw-verhoging op cultuur, media en sport van tafel: coalitie sloot deal met oppositie

Politiek verslaggever Xander van der Wulp over de belastingdeal:

"De echte deal werd niet tijdens het Kamerdebat maar in druk overleg achter de schermen gesloten. Vanmorgen om 10.00 uur was er coalitieoverleg met de vier fractievoorzitters Wilders (PVV), Yesilgöz (VVD), Van Vroonhoven (NSC) en Van der Plas (BBB). Daar is besloten dat de btw-verhoging niet houdbaar was en dat tegenstand in de Eerste Kamer een reëel en groot obstakel was.

Vervolgens zijn Wilders en Yesilgöz naar CDA-leider Bontenbal gegaan om een "gentlemen's agreement" te sluiten: in ruil voor steun voor het Belastingplan in de Tweede en Eerste Kamer werd de oppositiepartijen een alternatief voor de btw-verhoging beloofd. Bontenbal stond weer in contact met ChristenUnie en SGP. Deze "gentlemen's agreement" is gebaseerd op vertrouwen maar is inmiddels door het verloop van het Kamerdebat ook zwart op wit gezet:

"Het kabinet ziet de motie als een verplichting om in samenspraak met de partijen in de Kamer te komen tot een alternatief voor de btw-verhoging op sport, cultuur en media", zo is te lezen de kabinetsreactie."