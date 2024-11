Reuters Prins William is in Kaapstad voor de uitreiking van de Earthshot Prize

NOS Nieuws • vandaag, 14:28 Britse prins William ziet 2024 als 'moeilijkste jaar' van zijn leven

De Britse kroonprins William ziet 2024 als het "moeilijkste jaar" van zijn leven vanwege de kankerdiagnoses van zijn vrouw en vader. Dat zei hij gisteren tegen Britse pers in Zuid-Afrika.

"Het was vreselijk", vertelde William. "Het is waarschijnlijk het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest. Dus om dat goed door te komen en alles in goede banen te leiden is heel moeilijk geweest." De prins voegde eraan toe dat hij erg trots is op hoe zijn vrouw en vader met hun diagnose zijn omgegaan. "Maar als ik het vanuit een persoonlijk perspectief bekijk, is het onmenselijk geweest."

Buckingham Palace maakte in februari bekend dat bij koning Charles kanker was vastgesteld en hij behandelingen ondergaat. Zes weken later kondigde prinses Catherine in een persoonlijke videoboodschap aan dat ze dezelfde diagnose had gekregen en chemotherapie zou ondergaan.

Alles draaiende gehouden

Vanwege de ziekte van Charles moest William meer publieke taken op zich nemen. Daarbij speelt ook mee dat het aantal werkende royals binnen het Britse koninklijk huis steeds kleiner is geworden.

Prins Harry, de jongere broer van William, is met zijn vrouw Meghan naar de VS vertrokken. Het echtpaar voert geen werkzaamheden meer uit voor het Britse koningshuis. Verder heeft prins Andrew, de jongere broer van Charles, al zijn taken moeten neerleggen vanwege het schandaal rond de voor seksueel misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein met wie hij bevriend was.

Een biograaf van Charles zei eerder in gesprek met de BBC dat het daardoor een zwaar jaar geweest is voor William. "Aan de ene kant ondersteunt hij zijn vrouw, terwijl er ook van hem verwacht wordt dat hij de plaats inneemt van zijn vader die aan kanker lijdt. Hij heeft alles die hele tijd draaiende gehouden."

Zowel Charles als Catherine hebben zich inmiddels weer in het openbaar vertoond. Charles bracht onlangs een bezoek aan Australië. Daarvoor pauzeerde hij de behandeling van zijn ziekte.

Baard laten staan

Prins William is deze week in Kaapstad voor de uitreiking van de Earthshot Prize, een prijs voor de beste duurzame initiatieven wereldwijd. Winnaars ontvangen een miljoen Britse pond.

Prins William ging ook nog even in op zijn baard, die hij sinds de zomer heeft. Vooral zijn dochter prinses Charlotte (9) was er aanvankelijk niet blij mee. "Ik kreeg een stortvloed aan tranen, dus ik moest hem afscheren", vertelde William. Toch besloot hij om zijn baard opnieuw te laten staan. Hij wist zijn dochter er van te overtuigen "dat alles goed zou komen".