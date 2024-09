Prinses Kate: schoon na kankerbehandeling, chemotherapie afgerond

In de video blikt ze terug op de tijd waarin ze werd behandeld voor kanker. "De afgelopen negen maanden waren ontzettend zwaar", zegt ze. "Ik moest mijn kwetsbaarheden onder ogen zien zoals nooit tevoren. Maar het maakte ons ook dankbaar voor de simpele, maar belangrijke dingen in het leven."

Prinses Kate vertelt in persoonlijke video dat haar chemotherapie klaar is

De prinses lag begin dit jaar dertien dagen in een ziekenhuis in Londen na een buikoperatie. Uit privacyoverwegingen maakte Buckingham Palace niets over haar situatie bekend, maar door de radiostilte groeide de speculatie over wat er precies met haar aan de hand was.