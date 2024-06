NOS Nieuws • vandaag, 12:13 Britten in extase door eerste optreden van Kate

De Britten vieren vandaag de verjaardag van koning Charles met een militaire parade, Trooping the Colour. Maar de ogen zijn vooral gericht op één persoon: prinses Kate. Gisteren werd bekend dat ze bij de parade voor het eerst in het openbaar verschijnt sinds een paar maanden geleden kanker bij haar werd vastgesteld.

Kort voor 11.30 uur werd de prinses voor het eerst gezien. Ze zat achter in een auto, op weg naar de militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse vorst.

Het leidde tot flink wat opwinding in de Britse pers. "We hebben net een eerste glimp van de prinses van Wales opgevangen", schreef de BBC, die uitkijkt naar meer. "Het zal niet onze enige kans zijn om haar te zien vandaag, we verwachten haar ook later vandaag bij de balkonscène. Zodra we daar beelden van hebben delen we ze."

Niet veel later zat ze in een koets. Haar drie kinderen zaten ook in het voertuig. "Een van de meest beroemde gezichten ter wereld is terug na een paar moeilijke maanden", schrijft de BBC. "Een moment vol persoonlijk drama, maar ook een publiek spektakel. Een sprookjeskoets in een echt levensverhaal."

Ze werd met gejuich ontvangen door het publiek.

REX by Shutterstock Kate met haar kinderen in de koets

Reuters Koning Charles met zijn vrouw Camilla

Ook bij Kates schoonvader Charles werd onlangs kanker vastgesteld. Over hem is evenmin bekendgemaakt aan welke vorm van kanker hij lijdt. Buckingham Palace heeft nauwelijks details vrijgegeven over de gezondheidstoestand van de koning. Wel is bekend dat de ziekte in een vroeg stadium werd ontdekt en dat de medische behandeling nog niet helemaal is afgerond.

Mede vanwege zijn ziekte rijdt de koning vandaag niet op een paard bij het inspecteren van de troepen, maar zit ook hij samen met zijn vrouw Camilla in een koets.

Het evenement is altijd in juni, ook al is Charles in november jarig. Aan de ceremonie doen ongeveer 1400 militairen, 200 paarden en 400 muzikanten mee.

Op deze dag worden ook de Britse koninklijke onderscheidingen uitgereikt.