Lintjes uitgedeeld in Engeland; van Duran Duran-frontman tot actrice Imelda Staunton

Koning Charles heeft meerdere koninklijke onderscheidingen, titels en lintjes uitgedeeld aan opmerkelijke Britse persoonlijkheden. Onder anderen actrice Imelda Staunton, bekend van The Crown, Downtown Abbey en de Harry Potter-films, is benoemd tot Dame. Datzelfde geldt voor kunstenaar Tracey Emin.

Ook oud-postkantoorhouder Alan Bates is geridderd. Hij werd bekend als slachtoffer van het postkantoorschandaal. Tussen 2000 en 2014 werden 3500 postmedewerkers ten onrechte beschuldigd van diefstal en fraude . Zo'n 900 mensen zijn ervoor vervolgd en 230 onschuldige mensen kwamen ook in de gevangenis terecht.

Bates, een van de slachtoffers, sleepte gesteund door andere gedupeerden de Post Office voor de rechter. Eerder dit jaar kreeg hij al de eretitel 'Officer of the Order of the British Empire', maar dat weigerde Bates. Het was volgens hem een klap in het gezicht van andere slachtoffers.