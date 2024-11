Reuters Cody Gakpo viert de 2-0

NOS Voetbal • gisteren, 22:53 Slot na rust ruim langs Leverkusen, nieuwe United-trainer Amorim stunt tegen City

Liverpool heeft in de Champions League een ruime zege geboekt op Bayer Leverkusen. De koploper in de Premier League won dinsdagavond na een moeizame eerste helft alsnog ruim (4-0) van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, dankzij doelpunten van Luis Diaz (3x) en Cody Gakpo.

Terwijl hij nog even in dienst is van Sporting Clube de Portugal stal Ruben Amorim al de harten van fans van zijn nieuwe club Manchester United. Met Sporting won hij met 4-1 van Manchester City, de aartsrivaal van United.

Slot tegen Alonso

Na de zege op Brighton & Hove Albion afgelopen weekend mag Arne Slot zich met Liverpool de trotse koploper in de Premier League noemen. Met in totaal 13 zeges, een gelijkspel en slechts een nederlaag in de eerste 15 duels beleven de Reds de beste seizoenstart in de clubgeschiedenis.

En dat terwijl Slot misschien niet eens de eerste keuze was van de Liverpool-leiding als opvolger van succescoach Jürgen Klopp. Dat was namelijk Xabi Alonso, de clublegende die Bayer Leverkusen op ongenaakbare wijze naar de eerste Bundesliga-titel leidde. Op voorhand was het duel tussen Slot en Alonso dus al een titanenstrijd.

Reuters Xabi Alonso begroet Arne Slot voor het duel op Anfield.

Op Anfield Road posteerde Slot met Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo drie Nederlanders in de basis, Niet zij, maar hun landgenoot Jeremie Frimpong, die bij de Leverkusen in de basis begon, eiste in de eerste helft de hoofdrol voor zich op als de grote animator op de rechterflank, zonder dat het een goal opleverde.

Liverpool ontsnapte in de 21ste minuut aan een penalty, toen de opgekomen Frimpong door Van Dijk in het strafschopgebied werd aangetikt, maar van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie geen strafschop kreeg.

Vlak voor rust dachten de fans van Liverpool heel even dat hun club met 0-1 achter was gekomen. Weer ging Frimpong ervandoor en stormde de vleugelflitser moederziel alleen op doelman Caoimhin Kelleher af. Hij schoot vervolgens fraai raak in de bovenhoek, maar bleek de bal met de hand mee genomen te hebben. Geen goal dus.

Steekpass Jones

Net als tegen Brighton & Hove Albion (2-1) zag Slot dat zijn ploeg in de eerste helft werd afgetroefd door Leverkussen, dat meer balbezit had (57 om 43 procent).

Dat veranderde in de tweede helft compleet. Nadat Mo Salah een kwartier na rust een voorzet van Gakpo niet op waarde had weten te schatten, maakte Luis Diaz in de 61ste minuut alsnog de 1-0, waarbij Curtis Jones met een sublieme steekpass de show stal.

Reuters Luis Díaz viert een van zijn drie treffers tegen Bayer Leverkusen.

Twee minuten later kopte Gakpo Liverpool naar 2-0. In eerste instantie leek het buitenspel, maar het been van Piero Hincapié bleek dat op te heffen. Diaz bepaalde met zijn tweede en derde doelpunt de eindstand op 4-0 en liet zo een hattrick noteren.

Daardoor heeft Liverpool na vier zeges de volle buit van twaalf punten, terwijl Leverkusen door dit verlies op zeven punten uit vier duels komt.

Gigantisch spandoek

Voor de wedstrijd nam Sporting afscheid van coach Ruben Amorim, die op 11 november begint bij Manchester United. Op 10 november wacht in de Portugese competitie nog een uitwedstrijd tegen SC Braga en vanavond was zijn laatste thuiswedstrijd als coach.

Met een gigantisch spandoek met daarop het woord 'obrigado' (bedankt) spraken de fans hun dank uit aan de vertrekkende trainer. Uit handen van voorzitter Frederico Varandas kreeg hij een mooi aandenken. Amorim werd met Sporting twee keer kampioen, in 2021 en 2024.

Sla de carrousel over EPA Sporting-fans nemen afscheid van Ruben Amorim

AFP Sporting-president Frederico Varandas en Ruben Amorim

Het werd een mooie avond voor Amorim en de Sporting-fans, al kwam de thuisclub met 0-1 achter door een vroege goal van Phil Foden in de vierde minuut.

Sporting kwam in de 38ste minuut via Viktor Gyökeres terug in de wedstrijd. De Zweedse topscorer van de Portugese competitie rondde een snelle counter met een fraai wippertje af.

Gemiste penalty

Vlak na rust zette Maximiliano Araújo de thuisploeg op voorsprong en Gyökeres maakte er drie minuten later vanaf de strafschopstip 3-1 van. Dat bleef het in eerste instantie, omdat Erling Haaland in de 69ste minuut een penalty snoeihard op de lat schoot.

Reuters Erling Haaland baalt na zijn gemiste penalty tegen Sporting.

Het werd in de slotfase ook nog 4-1 voor Sporting door de tweede rake penalty van Gyökeres. Met zijn derde goal van de avond en zijn vijfde in totaal is de Zweedse spits voorlopig topscorer van de Champions League, samen met Harry Kane van Bayern München.

Derde nederlaag op rij voor City

Na de uitschakeling in de League Cup tegen Tottenham Hotspur, het competitieverlies tegen Bournemouth is dit de derde nederlaag op rij voor City, dat de laatste twee duels in de Champions League makkelijk had gewonnen en nu zeven punten heeft na vier wedstrijden.

De Portugese koploper Sporting, dat alleen punten verspeelde tegen PSV (1-1), staat achter het ongenaakbare Liverpool nu tweede met tien punten uit vier duels in de Champions League. Manchester City is zesde met zeven punten.

Sla de carrousel over NOS De eindstanden van dinsdag 5 november

NOS De stand in de Champions League na dinsdag 5 november

NOS De stand in de Champions League na dinsdag 5 november