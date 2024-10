NOS Schaatsen • vandaag, 21:26 • Aangepast vandaag, 21:30 Sterke Velzeboer start shorttrackseizoen met gouden medaille op World Tour

2:27 Sterke Velzeboer start shorttrackseizoen met gouden medaille op World Tour

Xandra Velzeboer is ijzersterk begonnen aan het shorttrackseizoen. De 23-jarige Nederlandse pakte het goud op de 1.000 meter bij de eerste World Tour (voormalig wereldbeker) van dit seizoen in het Canadese Montreal.

In haar carrière mocht Velzeboer negen keer eerder op de hoogste trede van een wereldbekerpodium plaatsnemen. Ook heeft de sprintster al zes gouden WK-medailles op haar palmares staan.

Velzeboer, die in 2023 wereldkampioen werd op de kilometer, bouwde haar race in de finale goed op. Direct na de start pakte ze de derde positie, maar ze had enkele fraaie inhaalacties in huis. Daarmee troefde ze de Amerikanen Kristen Santos-Griswold en Corinne Stoddard af.

Ze reed voor het eerst een internationale wedstrijd met de door haar vader Mark ontworpen helm. De helm, voorzien van een groot vizier met enkele luchtgaten, bedekt het hele gezicht van de shorttracksters en moet meer veiligheid bieden.

Orange Pictures Xandra Velzeboer

Jens van 't Wout reed op de 500 meter een sterke kwartfinale, maar kwam er in de halve finale niet aan te pas. Hij kon niet meestrijden om de voorste plaatsen en kon een finaleplaats dus vergeten.

Ook op de 1.500 meter zaten er geen Nederlanders in de finale. Van 't Wout, Sven Roes en Itzhak de Laat sneuvelden in de halve finales. Van 't Wout eindigde in zijn sterk bezette heat als derde, achter de Canadees William Dandjinou (uiteindelijke winnaar van de afstand) en de Zuid-Koreaan Park Ji Won (wereldkampioen 1.500 meter van 2023).

Roes, die na jarenlang blessureleed zijn rentree maakte op internationaal niveau, begon in zijn halve finale sterk, pakte de koppositie, maar werd in deel twee van de race door meerdere concurrenten ingehaald. Hij leek even te kunnen profiteren van een valpartij, maar vloog vervolgens zelf uit de bocht. De Laat kwam ook niet meer in de buurt van de finaleplaatsen.

World Tour Montreal bij de NOS De World Tour (voorheen wereldbeker) bestaat deze winter uit zes evenementen, die allemaal live te volgen zijn bij de NOS. De eerste is dit weekend in Montreal. Zondag is de World Tour vanaf 18.25 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Joris van den Berg.

De gemengde aflossingsploeg, bestaande uit Sjinkie Knegt, Van 't Wout, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer, plaatste zich voor de finale. Het Nederlandse kwartet kwam in de tweede halvefinalerace net tekort voor de winst, die naar Zuid-Korea ging.

Zuid-Korea kwam nipt voor Nederland over de streep, dat aan de tweede plaats ook genoeg had voor een finaleticket. In de andere halve finale waren de Verenigde Staten de snelste en werd Canada tweede.

Langer in Montreal

Het tweede shorttrackweekend van de World Tour, die volgend weekend plaatsvindt, is van Salt Lake City verhuisd naar Montreal. De baan in het Amerikaanse Salt Lake is vanwege gebreken in de boarding om veiligheidsredenen afgekeurd.

Nu kunnen de shorttrackers hun verblijf in het Canadese Montreal dus verlengen.