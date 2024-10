ANP Angel Daleman

NOS Schaatsen • vandaag, 00:38 Met Schulting als 'mentor' klopt junior Daleman op deur shorttracktop Anne van Eijk Anne van Eijk

Angel Daleman debuteerde vorig jaar in het internationale shorttrackcircuit. Ze maakte toen nog onderdeel uit van het KNSB talententeam en vond het "overweldigend" om tussen de toppers te staan. Een jaar later staat ze tijdens trainingen in aanloop naar de World Tour in Montreal lachend en ontspannen aan de zijde van drievoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting op het ijs.

"We hebben al twee jaar lang dezelfde manager, maar we waren nog nooit echt in contact gekomen", vertelt Daleman, die nu ploeggenoot is van Schulting bij de nationale shorttrackselectie en Team Essent. "Toen de foto's gemaakt moesten worden bij de presentatie van de langebaanploeg, zag ik haar voor het eerst in het echt. Toen was ik wel even zenuwachtig."

Maar inmiddels zijn de 17-jarige Daleman en tien jaar oudere Schulting superclose, volgens Daleman. "Dat had ik niet verwacht. Vroeger was ik hartstikke fan van haar. Dan is het best wel raar om te bedenken dat ik nu zo'n goede band met haar heb."

World Tour Montreal bij de NOS De World Tour (voorheen wereldbeker) bestaat deze winter uit zes evenementen, die allemaal live te volgen zijn bij de NOS. De eerste is dit weekend in Montreal. Zaterdag is de World Tour vanaf 19.25 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app, zondag begint de livestream om 18.25 uur. Het commentaar is van Joris van den Berg.

Daleman, die als groot talent geldt en ruim een jaar geleden op 15-jarige leeftijd de jongste wereldkampioene langebaanschaatsen ooit bij de junioren werd, kan met alles terecht bij Schulting, die zelf de eerste World Tour overslaat in verband met een terugval in haar revalidatie.

"Als ik me even slecht voel, het gaat niet zo lekker of ik heb een vraag, dan geeft ze me een knuffel of legt ze me uit waar ik op kan letten. Dat vind ik heel mooi. Het is niet gemaakt, het gaat echt vanzelf", benadrukt ze. "Ze is een soort mentor voor me, maar wel op een heel natuurlijke manier."

Olympische tantes

Met vragen kan ze ook altijd terecht bij haar tantes Maureen en Melanie de Lange, die in 1998 deelnamen aan de Olympische Spelen van Nagano. En ze geniet ook van hun verhalen. "Vooral over hoe het er vroeger aan toe ging op de ijsbaan. Ze zijn tweeling en zaten in dezelfde categorie. Het ging dan wel echt hard tegen hard. Dat vind ik heel leuk om te horen. Dat ze van elkaar houden, maar toch die strijd hadden."

Ook haar opa, John de Lange, kan de nodige verhalen vertellen over zijn schaatsverleden. Hij voltooide drie keer de Elfstedentocht. "Dan vertelt-ie weer: het was zo'n lange tocht... Als ik dan na een massastart zeg dat ik na zestien rondjes moe was, zegt hij: dat kun je niet zeggen, Angel. Ik heb de Elfstedentocht gereden. Dat is pas écht schaatsen."

Orange Pictures Suzanne Schulting en Angel Daleman

Daleman: "Maar we hebben het verder niet heel veel over schaatsen thuis, hoor. Ik ben natuurlijk 24/7 met schaatsen bezig, dus dan is het ook wel eventjes lekker om het er niet over te hebben."

Als tweejarige op het ijs

Omdat het schaatsen in de familie zit, stond ze al als tweejarige op het ijs, op de skeelerbaan waar haar opa voorzitter van was en die in de winter werd omgetoverd in een natuurijsbaan. "Maar echt schaatsen was dat nog niet, hoor. Het was gewoon over het ijs lopen", lacht Daleman.

Sinds het moment dat het echt op schaatsen begon te lijken, combineerde ze het langebaanschaatsen met shorttracken. En ze heeft nog zeker "niet de behoefte" om een keuze te maken. "Dankzij het shorttrack heb ik, denk ik, wel heel goede bochten op de langebaan en ik vind het ook op het mentale vlak heel fijn."

audiofragment Luister hier naar een reportage over Daleman en Schulting

Daleman: "Als het bijvoorbeeld niet lekker loopt met shorttracken, ga ik even lekker langebanen. Het blijft natuurlijk schaatsen, maar is wel net even een andere prikkel. Als ik dan weer terugkom op de shorttrackbaan, heb ik het ineens weer te pakken. Andersom werkt dat net zo."

In de plannen voor komend seizoen zijn zowel shorttrack- als langebaantoernooien opgenomen. Na de eerste World Tour vliegt Daleman terug naar Nederland om zich voor te bereiden op het wereldbekerkwalificatietoernooi op de langebaan (van 8 tot en met 10 november in Heerenveen).

Haar focus ligt dit seizoen vooral nog bij de junioren-WK's (langebaan en shorttrack). "Maar stiekem hoop ik me ook te plaatsen voor het senioren WK shorttrack."