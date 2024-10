NOS Schaatsen • vandaag, 17:40 Knegt terug in nationale shorttrackselectie, ook Roes naar eerste World Tour

Shorttracker Sjinkie Knegt kent het begin van zijn route naar de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026, waar hij zijn carrière wil beëindigen.

De 35-jarige Fries, viervoudig wereldkampioen, is geselecteerd voor de eerste World Tour-wedstrijd (voorheen wereldbeker) van het nieuwe seizoen in Montreal van 25 tot en met 27 oktober. Knegt kwam vorig seizoen niet goed uit de verf, hij kwam daarin maar één keer internationaal in actie.

ANP Sjinkie Knegt afgelopen weekend bij de Dutch Open in Thialf

Ook Sven Roes keert terug bij de groep. De 24-jarige Nederlands kampioen van 2020 miste de afgelopen twee seizoenen door verschillende blessures.

Alles of niets voor Knegt

Knegt zit in een alles-of-niets-fase in zijn carrière. De routinier heeft deze zomer gedisciplineerder en harder getraind dan vorig jaar. Hij oogt ook fitter en dat liet hij onlangs zien tijdens de Dutch Open.

"Ik was heel gretig, ik wil er weer bij horen. Mensen dachten dat het al klaar was met mij, maar dat vond ik zelf nog niet. Als je in een goede molen komt qua wedstrijden, kan het alleen maar beter gaan."

Dus wil de 'Schicht van Bantega' alles op alles zetten om nog deel te nemen aan de Spelen van 2026. "Dat is mijn hoofddoel en dan is het klaar. Dan is het ook mooi geweest", lacht de winnaar van olympisch zilver (1.500 meter in 2018) en brons (1.000 meter in 2014).

3:21 Knegt op World Tour-koers, zusjes Velzeboer introduceren nieuwe helm

Richting de Spelen van Milaan wil Knegt startbewijzen afdwingen voor het EK en WK. In de herfst van zijn carrière hoopt hij op een plek in de aflossingsploeg, daarmee maakt hij vermoedelijk de grootste kans op olympisch eremetaal.

Geen Poutsma

Bij de vrouwen zijn de verwachte namen geselecteerd. Alleen Selma Poutsma, de afgelopen jaren vast onderdeel van de relayploeg, ontbreekt. Poutsma kampt met een slepende blessure aan haar linker been.

De selectie voor de tweede World Tour, die in Salt Lake City wordt gereden, wordt na het weekend in Montreal bekendgemaakt. Suzanne Schulting slaat het tweede weekend in ieder geval over, om zich voor te bereiden op het World Cup-kwalificatietoernooi op de langebaan.

Volledige selectie World Tour Montréal Mannen Vrouwen Jens van 't Wout Xandra Velzeboer Itzhak de Laat Michelle Velzeboer Sjinkie Knegt Angel Daleman Daan Vos Diede van Oorschot Sven Roes Zoë Deltrap Friso Emons Suzanne Schulting