NOS Sport • vandaag, 14:47 Schulting nog niet topfit na enkelbreuk: 'Het gaat om de laatste procenten'

Shorttrackster Suzanne Schulting is nog niet volledig pijnvrij, zegt ze tijdens een persmoment voor de start van het nieuwe seizoen. De drievoudig olympisch kampioen brak tijdens de WK in maart haar enkel. Het herstel gaat goed, maar ze zal nog twee maanden nodig hebben om weer volledig de oude te zijn.

"Bij het shorttrack op hoge snelheden mis ik gewoon nog kracht en controle in mijn enkel. Dat zijn de laatste procenten, daar zit ik heel dichtbij. Maar ik kan nog niet pijnvrij schaatsen."

Dat lukt haar wel al bij het langebaanschaatsen, waarmee ze het shorttrack combineert. Afgelopen april tekende Schulting bij Jumbo (vanaf oktober Team Essent), de schaatsploeg van Jac Orie, tot en met de Olympische Spelen van 2026.

De focus op volledig herstel in het shorttrack kan invloed hebben op het verwachtingspatroon voor de World Tour. Die begint het laatste weekend van oktober in Canada. Mogelijk is ze, als ze zich kwalificeert, nog niet op haar best.

ANP Suzanne Schulting in het gips na de WK-finale 1.000 meter waarin ze hard ten val kwam

"Bij het shorttrack komen enorme G-krachten op je benen terecht en dus ook je enkel." Normaal kan je goed sturen, legt ze uit. "Maar omdat ik nog enigszins kracht mis in mijn enkel, mis ik met name bij topsnelheden de controle."

Dit seizoen richt ze zich op de EK's en WK's. Haar hoofddoel is om er op de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026 te staan.

'Heel frustrerend'

Nog vóór de enkelbreuk moest de 26-jarige herstellen van een snee in de rug door een schaats. Het is lastig, zegt ze, om opnieuw gas terug te moeten nemen en weer niet te kunnen vlammen.

"Het is heel frustrerend dat je weer in een revalidatietraject zit, dat je weer een aangepast schema hebt. Daar wil je je helemaal niet mee bezig houden. Gelukkig kan ik op de langebaan pijnvrij schaatsen, maar in het shorttrack is het frustrerend."