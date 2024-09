Shorttrack krijgt metamorfose: Dutch Lions tegen Korean Tigers in nieuwe World Tour

Dezelfde competitie, maar in een ander, veel flitsender format. TeamNL dat voortaan als de Dutch Lions wordt aangekondigd. Lees meer over de nieuwe World Tour. >>https://t.co/9hlMtf7CRg https://t.co/XG6yaQpnwz

Ook de wedstrijdweekenden zien er anders uit. Er wordt in zes in plaats van vijf landen geracet.

"Wat we tot afgelopen seizoen zagen, waren wereldbekers die qua organisatie, locatie, accommodatie, en tv-exposure nogal van elkaar konden verschillen. Dat kan anders, beter, door het consistenter aan te pakken", duidt Jeroen Kraaij, commercieel directeur bij de KNSB.

"Alle uitverkoren ijsstadions worden op identieke wijze aangekleed, de communicatie over de wedstrijd verloopt overal hetzelfde, en dat geldt ook voor de tv-verslaggeving. Uniformiteit en herkenbaarheid, dat trekt ook sponsoren aan."

De World Tour bestaat deze winter uit zes evenementen. De vijfde hiervan vindt plaats op Nederlandse bodem, in Tilburg, van 7 tot en met 9 februari. De World Tour begint in het weekend van 25 tot en met 27 oktober in Canada.