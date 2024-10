ANP

NOS Schaatsen • vandaag, 11:29 Knegt terug met focus op olympisch Milaan, Roes wil bij rentree vooral genieten

Sjinkie Knegt en Sven Roes zijn terug op het hoogste niveau. Beide shorttrackers kenden om verschillende redenen moeizame jaren, maar overtuigden in selectiewedstrijden en werden door bondscoach Niels Kerstholt opgenomen in de selectie voor het eerste World Tour-weekend (voorheen wereldbeker) van dit seizoen.

"Vorig jaar was gewoon een slecht jaar", blikt Knegt terug op het seizoen waarin hij slechts één keer internationaal in actie kwam. Hij haalde zijn niveau niet en werd daarom gepasseerd door Kerstholt. De 35-jarige Fries, vijfvoudig wereldkampioen, wilde niet nog een keer zo'n jaar beleven.

"Ik had ook na vorig jaar kunnen zeggen: het is mooi geweest, ik hou ermee op. Maar op die manier wil ik geen afscheid nemen van de sport. Ik wil er nog anderhalf jaar vol voor gaan. En dan hoop ik er in Milaan (waar de Winterspelen gehouden worden in 2026, red.) nog een keer te kunnen staan met het relayteam."

Knegt noemt het zijn "eer te na" om na een teleurstellend seizoen te stoppen. "En ik ben ervan overtuigd dat als we met Nederland een ploeg op het ijs kunnen zetten in Milaan, dat we daar zeker weer medaillekandidaat zijn. Het zou doodzonde zijn als je daar dan zelf niet bij bent."

Met frisse moed

Met als grote doel om voor de vijfde keer naar de Spelen te gaan, begon Knegt deze zomer met frisse moed aan de voorbereiding. "Ik heb geen training geskipt, ik voel me een stuk fitter. Ik kan ook weer goed concurreren met de jongens op het ijs."

Knegt is zelfs zo fit dat hij naar eigen zeggen zou winnen van "de Sjinkie van 2015", toen hij wereldkampioen werd. "Maar de sport groeit ook. Iedereen wordt beter. Dus wat het waard is, is vraag twee."

2:00 Shorttracker Knegt is terug: 'Ik wil nog anderhalf jaar gaan tot Milaan'

Ook de 24-jarige Roes, die bij de WK van 2022 net als Knegt onderdeel was van het relayteam dat zilver pakte, is weer fit. Hij kampte twee jaar lang met blessures en kreeg afgelopen april zelfs te horen dat er geen plek meer voor hem was in de nationale selectie.

"Het waren twee niet zulke leuke jaren en om dan dat nieuws er nog bovenop te krijgen, kwam echt heel hard binnen. Ik heb veertig minuten met Kerstholt gezeten en veertig minuten lang bijna zitten huilen. Op dat moment ben je echt woest."

Heup- en rugproblemen

Het blessureleed van Roes begon met zijn heup. Nadat hij daaraan geopereerd was, kreeg hij last van zijn rug. "Ik heb daar heel lang van moeten herstellen. Ik heb vaker gedacht aan stoppen dan aan doorgaan. Het probleem werd maar niet opgelost, ik werd helemaal gek in mijn hoofd. Ik was er helemaal klaar mee."

2:07 Na twee zware jaren is shorttracker Roes terug: 'Ik was echt woedend'

Uiteindelijk konden zijn klachten toch verholpen worden en was hij eind vorig jaar weer goed aan het schaatsen, vertelt Roes, die mede daarom boos was op het moment dat hij van Kerstholt hoorde dat hij niet meer tot de selectie behoorde. "Ik dacht echt: hoe kunnen ze dit doen?"

Van Kerstholt kreeg Roes wel de mogelijkheid om mee te blijven trainen met de groep. Hij zette zijn boosheid opzij en pakte die kans aan. "Ik kon er wel over in blijven zitten, maar die energie is nutteloos."

Hij besloot alles op alles te zetten en zichzelf terug te knokken. "En dat werkte best wel goed." Want net als Knegt overtuigde Roes in de selectiewedstrijden voor de World Tour en staat hij dit weekend weer in het oranje pak op het ijs in het Canadese Montreal.

Maar waar Knegt de Spelen van Milaan als stip op de horizon heeft, kijkt Roes minder ver vooruit. "Ik ben al superblij dat ik überhaupt weer wedstrijden kan rijden na twee jaar niks zitten doen, uit mijn neus zitten vreten eigenlijk. Ik ga genieten en kijken wat ik waard ben."