EPA Shorttrack in Montreal

NOS Sport • vandaag, 00:20 Tweede shorttrackweekend ook in Montreal vanwege onveilige boarding Salt Lake

Het tweede shorttrackweekend van de World Tour is van Salt Lake City verhuisd naar Montreal, waar dit weekend ook al de eerste wedstrijden op het programma staan. De baan is vanwege gebreken in de boarding om veiligheidsredenen afgekeurd.

De wedstrijden in het Amerikaanse Salt Lake zouden van 1 tot en met 3 november worden verreden. Nu kunnen de shorttrackers hun verblijf in het Canadese Montreal verlengen.

World Tour Montreal bij de NOS De World Tour (voorheen wereldbeker) bestaat deze winter uit zes evenementen. De eerste is dit weekend in Montreal.

"Wij zijn vooral blij dat de Canadese bond en de ISU erin zijn geslaagd de zaken dusdanig te regelen dat ook World Tour 2 over een week in Montreal kan worden verreden", reageert Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB en aanwezig in Canada.

"Het is tegelijkertijd teleurstellend dat de World Tour in Salt Lake City niet kan doorgaan", voegt De Wit toe. "Veiligheid staat echter voorop en daarom hebben wij ook aangegeven niet in de VS te willen rijden, zolang er geen goedgekeurde boarding aanwezig is."

De World Tour gaat na de eerste twee weekends in Montreal verder in Beijing (6-8 december), Seoul (13-15 december), Tilburg (7-9 februari) en Milaan (14-16 februari).