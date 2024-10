EPA Mensen in de rij voor een winkel in Havana om eten te kopen tijdens de stroomuitval

NOS Nieuws • vandaag, 04:47 • Aangepast vandaag, 12:05 Zeker zes doden in Cuba na orkaan Oscar, herstel stroomnet vertraagd

In Cuba zijn zeker zes mensen omgekomen door orkaan Oscar. Dat heeft president Díaz-Canel bekendgemaakt. Waar de slachtoffers zijn gevallen en hoe zij om het leven zijn gekomen, meldde de president niet.

De orkaan raasde gisteren over het oosten van het eiland. Veel Cubanen zaten toen al voor de vierde dag op rij zonder stroom nadat de grootste elektriciteitscentrale van het land vrijdag uitviel.

Het land kampt al jaren met een energiecrisis. Door de storm is het nog lastiger om de stroomvoorziening te repareren, zeiden de autoriteiten. Dat herstel verliep toch al moeilijk, bleek afgelopen weekend toen na reparatiewerkzaamheden de stroom op zaterdag opnieuw uitviel.

Inmiddels is ongeveer een derde van het stroomnet in het land weer hersteld, aldus de president. Ook kondigde hij aan dat hij niet zal afreizen naar de BRICS-top die vandaag in Rusland begint omdat hij in het land wil blijven om "in de voorste gelederen te staan".

Protest

In hoofdstad Havana leidde de situatie afgelopen weekend tot kleine protesten. Die zijn zeldzaam in het communistisch geleide land in de Caribische Zee, dat op nog geen 200 kilometer van de zuidpunt van de Amerikaanse staat Florida ligt.

Cubanen maakten afgelopen weekend lawaai met potten en pannen om hun onvrede over stroomuitval op het eiland te uiten:

0:52 Lawaaiprotest in Havana: Cubanen protesteren tegen dagenlange stroomuitval

In 2021 gingen duizenden inwoners de straat op vanwege stroomuitval die ook toen dagen aanhield. Daarop werden honderden demonstranten opgepakt. Hoge celstraffen volgden, ook voor minderjarigen. Desondanks protesteerden honderden bewoners in maart opnieuw vanwege stroomuitval en voedseltekorten. Dat gebeurde in Santiago, de tweede stad van het land.