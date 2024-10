Cuba krijgt tropische storm te verduren boven op 'energienoodtoestand'

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Dat mensen de straat op gaan in Cuba is bijzonder. Het autoritaire regime heeft zeer hoge straffen staan op demonstraties. Dat inwoners er nu voor kiezen om te protesteren, zegt veel over hoe wanhopig zij zich voelen.

Er zijn vermoedens dat de overheid op bepaalde momenten opzettelijk de toegang tot het internet en het mobiele netwerk blokkeerde. Zo konden beelden en informatie over de protesten zich niet verder verspreiden. De president gaf aan dat overheidsmedewerkers wel toegang tot het mobiele netwerk hadden.

Het afsluiten van internet wordt door de Cubaanse overheid vaker als methode ingezet om controle te houden bij onrusten. Of dat nu ook is gedaan is onduidelijk, want er speelde natuurlijk ook een stroomuitval mee."