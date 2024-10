AFP Mensen op straat in Havana na de stroomuitval

NOS Nieuws • vandaag, 08:03 Deel van Cubanen heeft weer stroom na grote stroomuitval

Ongeveer een vijfde van alle Cubanen heeft volgens de overheid weer elektriciteit nadat het land twee keer binnen een dag zonder stroom was komen te zitten.

Volgens een woordvoerder wordt er gewerkt aan het herstel van de stroom, maar is dat een traag proces. Volgens hem kan het versneld herstellen van de stroom ertoe leiden dat er juist meer stroomuitval ontstaat.

Gisteravond was een groot deel van hoofdstad Havana nog in het donker gehuld. De stroom viel eergisteren rond het middaguur uit toen een van de grootste energiecentrales in het land ermee ophield. Vervolgens viel de elektriciteit gisterochtend opnieuw uit. Zeker twee energiecentrales zijn weer hersteld, maar andere zijn nog steeds buiten gebruik.

Enorme stroomstoring

Zelfs voor een land waar men gewend is aan tijdelijke stroomuitval, is dit een enorme stroomstoring. Het is de ergste stroomuitval in twee jaar, toen een orkaan de stroomvoorzieningen beschadigde. Het houdt vermoedelijk verband met een tekort aan brandstof die Cuba nodig heeft voor zijn stroomopwekking.

Lokale autoriteiten zeggen dat de storing het gevolg was van de toegenomen vraag van kleine en middelgrote bedrijven. Ook wijzen zij op het gebruik van airco's door bewoners. De stroomstoring zou later erger zijn geworden vanwege slecht onderhoud in de energiecentrales. Ook is er een tekort aan brandstof die het eiland nodig heeft voor zijn stroomopwekking. Het land moet olie en olieproducten inkopen op de kortetermijnmarkt, waar veel meer moet worden betaald.

De regering zegt dat ook het Amerikaanse handelsembargo een groot deel van het probleem is. Hierdoor kan Cuba moeilijker aan olie en reserveonderdelen voor de elektriciteitscentrales komen.

Ambtenaren naar huis

Voorafgaand aan de storing stuurde de regering ambtenaren met een niet-essentiële functie naar huis om stroom te besparen. Ook de scholen gingen dicht.

Ondertussen heeft het land ook te maken met de naderende orkaan Oscar. Die komt naar verwachting vanavond aan land in Cuba. Voor het noordelijke kustgebied van het land is een orkaanwaarschuwing afgegeven voor de provincies Holguin en Guantánamo.