Cuba grotendeels zonder stroom na uitvallen elektriciteitscentrale

Sancties uit de Koude Oorlog

De Verenigde Staten voerden de belangrijkste sancties tegen het eiland in tijdens de Cubacrisis van 1962, in de Koude Oorlog. Toen Obama president was werden er stappen gezet om het handelsembargo op te heffen, maar president Trump draaide die maatregelen terug.

In november 2023 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor het opheffen van de Amerikaanse blokkade van Cuba. 187 landen stemden voor, alleen de Verenigde Staten en Israël stemden tegen. De resolutie van de VN is niet bindend en de VS gaf er geen gehoor aan.