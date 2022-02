Tot 20 jaar cel voor deelnemers aan massaprotesten Cuba van vorig jaar

Twintig Cubanen die vorig jaar deelnamen aan grote massaprotesten in het land zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van vijf tot twintig jaar. Onder hen zijn vijf minderjarigen. Dat melden internationale persbureaus op basis van lokale mensenrechtenorganisaties en familieleden van de veroordeelde betogers.

Vorig jaar juli sloeg een spontaan protest in de Cubaanse hoofdstad Havana in enkele dagen over naar vrijwel alle regio's van het land. De protesten richtten zich tegen de communistische leiders, vanwege de economische malaise en de omgang met de coronapandemie. Analisten noemden de protesten het grootste oproer sinds de revolutie van 1959.

Kort na het uitdoven van de protesten werden honderden deelnemers opgepakt. De afgelopen maanden werden zij aangeklaagd vanwege opruiing en het "aanvallen van de grondwettelijke orde en stabiliteit" van het land.

Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk in Cuba, waar de de communistische partij onder leiding van Miguel Díaz-Canel de enig toegestane partij is. Díaz-Canel volgde vorig jaar de 89-jarige Raúl Castro op.

Protestleider in Spanje

De Cubaanse autoriteiten hebben herhaaldelijk gezegd dat de onrust werd veroorzaakt door oppositiegroepen en "de Cubaans-Amerikaanse maffia". Ook zou de slechte staat van de economie het gevolg zijn van het Amerikaanse handelsembargo. Desondanks beloofde Cubaanse leiders in reactie op de protesten sociaaleconomische hervormingen door te voeren.

Een van de protestleiders dook in november onverwachts op in Spanje, nadat zijn leven naar eigen zeggen door de Cubaanse autoriteiten ondragelijk was gemaakt. Zo werden zijn telefoon- en internetverbinding afgesloten en werden onthoofde duiven op de deurmat van zijn huis gelegd.