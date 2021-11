'Verdwenen' Cubaanse protestleider in Madrid: 'We worden vertrapt'

Een van Cuba's bekendste activisten, Yunior García, is onverwachts opgedoken in Spanje. De 39-jarige García, die wordt gezien als de leider van de Cubaanse protestbeweging Archipiélago, gaf vanmiddag een persconferentie in Madrid. "De dialoog met de regering is er nooit gekomen", zei hij. "Cuba is een dictatuur. We zijn wormen, we worden vertrapt."

García zegt op eigen initiatief uit Cuba te zijn vertrokken, nadat zijn vlucht naar Madrid dagenlang in het geheim was voorbereid. Leden van oppositiegroep Archipiélago meldden aanvankelijk dat hij vermist was, omdat ze hem niet in zijn appartement in Havana aantroffen.

"Mijn vertrek is een persoonlijke beslissing geweest die de Cubaanse overheid niet heeft willen verhinderen", zo vertelde García op de persbijeenkomst. Hij verliet Cuba met een toeristenvisum dat drie maanden geldig is.