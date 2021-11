Onder huisarrest staande Cubaanse activist duikt op in Spanje

De Cubaanse activist en dissidentenleider Yunior García Aguilera is onverwachts naar Spanje vertrokken. De kritische toneelschrijver is samen met zijn vrouw in Madrid aangekomen, meldt hij op Facebook.

García (39) werd zondag in Cuba onder huisarrest geplaatst toen bekend werd dat hij met zijn antisocialistische beweging Archipiélago (Eilandenrijk) een protestmars had aangekondigd. Hoe hij het land heeft kunnen verlaten is niet bekend. Hij is met een toeristenvisum het land binnengekomen.

Op de socialemediapagina's van Archipiélago stond eerder dat het echtpaar vermist was. Op zijn Facebook-pagina zegt García nu dat hij en zijn vrouw in goede gezondheid verkeren. "We zijn levend en wel en met onveranderde ideeën aangekomen in Spanje. We moeten tal van mensen bedanken die deze reis mogelijk hebben gemaakt."

De Cubaanse minister Bruno Rodríguez van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau AP dat García en zijn vrouw uit eigen beweging naar Spanje zijn vertrokken en dat Cuba en Spanje er geen overeenkomst over hadden gesloten.

Vreedzaam protest

García was een van de organisatoren van vreedzame protestmarsen tegen het communistische regime in Cuba. Volgens de autoriteiten zijn die marsen illegaal en daarop werden dit weekend de huizen van verschillende organisatoren omsingeld. Een aantal van hen zei dat de politie hen zou arresteren als ze naar buiten zouden gaan.

Als reactie kondigde García aan een protestmars in zijn eentje te lopen. Aanhangers van de regering weerhielden hem daar zondag van en lieten hem niet uit zijn woning gaan.

Cuba beschuldigt de Verenigde Staten ervan achter de protesten te zitten om het land te destabiliseren. García heeft altijd ontkend dat zijn beweging gefinancierd is door het buitenland.

Cuba in crisis

Afgelopen zomer waren er massale protesten in Cuba. Het waren de eerste grote protesten sinds de Cubaanse revolutie in 1959.

Cuba verkeert al lange tijd in een diepe crisis. Afgelopen jaar kromp de economie met 11 procent. Er is nauwelijks eten, de winkelschappen blijven leeg, er zijn amper medicijnen en de sterfte door het coronavirus is hoog. Vanwege de coronapandemie komen er al maandenlang geen toeristen meer en dus komt er ook geen geld binnen.

De aangekondigde protestmarsen van afgelopen maandag waren het vervolg op de protesten van afgelopen zomer. "Het afgelopen jaar, en zeker na 11 juli, besefte ik dat ik meer moest doen dan alleen mijn stem te laten horen in het theater", zei García zondag tegen de Volkskrant. De krant interviewde hem toen hij net in huisarrest zat.