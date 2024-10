Zeker zes doden in Cuba na orkaan Oscar

In Cuba zijn zeker zes mensen overleden door orkaan Oscar. Dat heeft president Miguel Díaz-Canel bekendgemaakt. Waar en hoe de dodelijke slachtoffers zijn gevallen, noemde de president niet. De orkaan raasde gisteren over het oosten van het eiland. Bijna alle Cubanen zaten toen al voor de derde dag op rij zonder stroom.

Een van de grootste elektriciteitscentrales van het land was volgens het Cubaanse ministerie uitgevallen. Het land kampt al jaren met een energiecrisis. Door de storm werd het nog lastiger om de stroomvoorziening te repareren, zeiden de autoriteiten. Op sommige plekken was de elektriciteit tijdelijk even hersteld, maar viel de stroom al snel weer uit.

Inmiddels is ongeveer een derde van de elektriciteit in het land weer hersteld, zei de president. Ook kondigde hij aan dat hij niet zal afreizen naar de BRICS-top in Rusland omdat hij in het land wil blijven om "in de voorste gelederen te staan".