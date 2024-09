Getty Lieke Klaver

NOS Sport • vandaag, 20:46 Klaver vijfde in Diamond League-finale 400m, Paulino wint maar McLaughlin sneller

Lieke Klaver is vijfde geworden op de 400 meter in de finale van de Diamond League in Brussel. Bij de ontknoping van het seizoen ging de winst naar de ongenaakbare olympisch kampioene Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek, al liep Sydney McLaughlin-Levrone in het bijprogramma de snelste tijd.

Klaver kwakkelde na de Olympische Spelen, maar leek aardig hersteld voor de laatste grote wedstrijd van het seizoen. De 26-jarige atlete ging goed van start maar kon in de tweede bocht niet mee met de sterkste loopsters en finishte in 51,69.

1:58 Paulino zet ook Diamond League naar haar hand, Klaver vijfde op 400 meter

Paulino versnelde door en liet met 49,45 de concurrentie ruim achter zich. Salwa Eid Naser werd door een merkwaardige fout gediskwalificeerd, zij kwam als tweede over de streep maar deed dat in dezelfde baan als de Dominicaanse winnares.

De Amerikaanse Alexis Holmes werd tweede, net voor Rhasidat Adeleke uit Ierland.

McLaughlin sneller

De snelste tijd van de avond werd gelopen in het bijprogramma. McLaughlin-Levrone maakte in een speciaal voor haar toegevoegde b-race over 400 meter indruk en was in 49,11 ruim sneller dan Paulino.

Sydney McLaughlin-Levrone, olympisch kampioene op de 400 meter horden, had zich niet gekwalificeerd voor het finaleweekend van de Diamond League. Toch was McLaughlin voornemens het publiek in Brussel iets moois te laten zien en ze hield woord.

1:35 Mclaughlin-Levrone loopt in bijprogramma snelste 400m van Diamond League-avond

McLaughlin mikte op haar eigen toptijd op de volle ronde zonder horden. Vorig jaar noteerde ze de twaalfde tijd ooit gelopen (48,74), in Brussel bleef ze daar in de door lage temperatuur suboptimale omstandigheden boven.

Zaterdagavond komt de 24-jarige Amerikaanse opnieuw in actie. Dan loopt McLaughlin tegen onder anderen de Nederlands kampioen Tasa Jiya op de 200 meter, ook in het bijprogramma.

Morgen Bol en Visser in Diamond League-finales Bij de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion strijden dit weekend de beste atleten ter wereld om de winst in de Diamond League. Zaterdagavond komen Femke Bol (400 meter horden) en Nadine Visser (100 meter horden) in actie. De winnaars van elk onderdeel verdienen 30.000 dollar (zo'n 27.000 euro) en een startbewijs voor de wereldkampioenschappen atletiek in Japan, volgende zomer. Samenvattingen van de finales zijn vrijdag en zaterdag te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het late Sportjournaal.

Jorinde van Klinken werd vijfde in de finale van het discuswerpen, gewonnen door Valarie Allman. De Amerikaanse sluit haar seizoen daarmee ongeslagen af. De tweevoudig olympisch kampioen won met een afstand van 68,48 meter.

Nederlands kampioene Van Klinken (24) was dit jaar goed voor zilver op de EK en een zevende plaats in de olympische finale in Parijs. In Brussel kwam ze tot 64,38 meter.

Sprintzeges Alfred en Blake

Julien Alfred pakte na de olympische titel ook de Diamond League-zege op de 100 meter. In het Koning Boudewijn Stadion werd, net als in Parijs, een duel verwacht tussen de atlete uit Saint Lucia en de Amerikaanse Sha'carri Richardson.

Van Richardson had Alfred vrijdagavond weinig te duchten. Dina Asher-Smith, onlangs nog winnend bij de Diamond League-ontmoeting in Lausanne, kwam nog het dichtst in de buurt van Alfred, die won in 18,88.

Bij de mannen ging de sprinttitel verrassend naar Ackeem Blake. De 22-jarige Jamaicaan, die nog nooit een Diamond League-wedstrijd won, was bij afwezigheid van enkele topsprinters met een tijd van 9,93 de snelste in Brussel. De Amerikanen Christian Coleman (10,00) en Fred Kerley (10,01) werden tweede en derde.

Sla de carrousel over Reuters Ackeem Blake

Reuters Julien Alfred blijft Dina Asher-Smith voor

Polsstokhoogspinger Armand Duplantis liet het, mede door het slechte weer, bij een stadionrecord. De Zweed had zijn vierde Diamond League-eindzege op een rij al binnen op 5,92 meter.

Met 6,11 meter zette hij de hoogste sprong ooit neer bij de Brusselse wedstrijd, waarna hij bedankte voor pogingen tot een nieuw wereldrecord. Dat blijft voorlopig dus staan op 6,26 meter.

Op de 3.000 meter steeplechase was Amos Serem goed voor een verrassing. De Keniaan boekte zijn eerste zege in de Diamond League door Soufiane El Bakkali te verslaan. De Marokkaanse olympisch kampioen was al drie jaar ongeslagen.