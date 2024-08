Alfred uit Saint Lucia sprint met overmacht naar goud op 100 meter

Richardson gaf 0,15 toe en greep het zilver in 10,87. Het brons ging naar Richardsons landgenote Melissa Jefferson in 10,92.

Alfred (23) debuteert in Parijs op het olympisch atletiektoernooi. Eerder dit jaar won ze titel op de 60 meter bij de WK indoor in Glasgow.

Fraser-Pryce haakt af, reden onduidelijk

Fraser-Pryce (37) won in haar lange carrière al acht olympische medailles. Vier keer op rij stond ze op het podium van de 100 meter. In Peking (2008) en Londen (2012) greep ze de olympische titel, gevolgd door brons in Rio de Janeiro (2016) en zilver in Tokio (2020).