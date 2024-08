Reuters Femke Bol

NOS Sport • vandaag, 16:18 • Aangepast vandaag, 17:15 Bol blijft Cockrell voor in Polen voor tweede Diamond League-zege in vier dagen

Femke Bol heeft voor de tweede keer in vier dagen laten zien een klasse apart te zijn op de 400 meter horden in het Diamond League-circuit. Bol zegevierde donderdagavond in Lausanne en won zondagmiddag ook in de Poolse stad Chorzów.

De Amersfoortse atlete kreeg serieuze concurrentie maar was in 52,13 te snel voor onder meer Anna Cockrell, die op de Spelen in Parijs profiteerde van de inzinking van Bol en zilver pakte. De Amerikaanse werd in Polen opnieuw tweede, in 52,88.

1:42 Bol klopt Cockrell in Polen en boekt 23ste Diamond League-zege op rij

Met haar sterke laatste stuk was Bol ook de snel gestarte Rushell Clayton (53,11) uit Jamaica de baas. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone komt dit jaar niet in actie in de Diamond League.

Bol is door haar vierde Diamond League-zege van het seizoen (haar 23ste op een rij) verzekerd van deelname aan de Diamond League Finals, die over drie weken in Brussel worden gehouden. Daar kan de Nederlandse atlete voor het vierde jaar op rij de hoofdprijs in de wacht slepen.

Wereldrecord Ingebrigtsen, Nederlands record Foppen

In Polen eiste Jakob Ingebrigtsen de hoofdrol op met een verpletterend wereldrecord op de 3.000 meter, een afstand die normaliter niet wordt gelopen op grote kampioenschappen.

De Noor, in Parijs goed voor goud op de 5.000 meter, legde de 3.000 meter af in 7.17,55 en dook daarmee ruim drie seconden onder het 28 jaar oude wereldrecord (7.20,67) van de Keniaan Daniel Komen.

0:26 Wereldrecord Ingebrigtsen op 3.000 meter, Foppen duikt onder Nederlands record

Op aanvraag van Ingebrigtsen werden de lopers door tempomakers op een razendsnel schema afgezet, waardoor het voor onder anderen de Nederlander Mike Foppen al vroeg te hard ging.

Foppen liep op de achtergrond nog wel sterk door en werd elfde, met zijn tijd (7.34,47) dook hij ruim onder zijn eigen Nederlands record.

Klaver en Visser zevende

Lieke Klaver werd met een tijd van 50,46 seconden zevende op de 400 meter, waar tweevoudig olympisch kampioen Marileidy Paulino (48.66) iedereen de baas was en won.

Klaver, die in Parijs op haar individuele afstand de olympische finale misliep, werd na een goede start al snel onder druk gezet door de Ierse Rhasidat Adeleke. Bij het uitgaan van de tweede bocht kregen Klaver en Adeleke het zwaar, terwijl Paulino juist versnelde en onbedreigd naar de zege liep.

0:39 Visser zevende op 100 meter horden bij Diamond League in Polen, Nugent verrast

Nadine Visser eindigde op de 100 meter horden ook als zevende. Visser liep eerder op de dag in series 12,52, maar wist dat ze sneller moest om mee te kunnen in de sterk bezette finale. Daarin was Ackera Nugent (12,29) verrassend de snelste.

De 22-jarige Jamaicaanse bleef onder meer Grace Stark (tweede in 12,37) en olympisch kampioen Masai Russell voor. Visser liep 12,49.

Finales in Brussel

De Diamond League doet na het Poolse Chorzów ook nog Rome (30 augustus) en Zürich (5 september) aan. Het finaleweekend wordt op 13 en 14 september gehouden in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel.