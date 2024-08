NOS Sport • vandaag, 21:30 Bol moet olympische titel aan McLaughlin laten en blijft steken op brons

Het is Femke Bol niet gelukt om olympisch kampioene te worden op de 400 meter horden. In Parijs moest ze haar meerdere erkennen in haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse pakte het goud, Bol bleef - zichtbaar aangeslagen - achter met brons.

Bol liep in het Stade France een tijd van 52,15 en was daarmee fors langzamer dan McLaughlin-Levrone, die een nieuw wereldrecord op de klokken bracht: 50,37.

Bol viel op de laatste honderd meter wat stil en verspeelde daardoor het zilver ook nog aan de Amerikaanse Anna Cockrell (51,87), die verrassend tussen de twee topfavorieten eindigde.

"Ik snap het echt niet", reageerde een emotionele Bol. "De verzuring sloeg gewoon toe. Ik ben zo goed in vorm en voel me zo sterk en na 250 meter gaat het gewoon niet meer."

"Het was nog een extra klap toen iemand over me heen kwam, dat had ik niet verwacht. Toen deed ik een extra stap naar de laatste horde, wat dom is. Ik baal ervan. Ik kom hier voor mijn allerbeste race en ik loop een van mijn slechtste."

Tweede medaille in Parijs

Afgelopen zaterdag pakte Bol wel goud op de 4x400 meter voor gemengde estafetteteams. In een sensationele finale liep ze in de laatste halve ronde drie concurrenten voorbij voor haar eerste olympische titel.

Bol en McLaughlin-Levrone hadden elkaar pas twee keer eerder in een rechtstreeks duel getroffen, mede daarom was het een ontmoeting om naar uit te kijken. De Amerikaanse wereldrecordhouder en titelverdediger tegen de Amersfoortse wereldkampioen.

Zowel McLaughlin-Levrone als Bol trok in grote vorm naar de Spelen. Bol haalde half juli bij een wedstrijd in Zwitserland maar liefst een halve seconde van haar persoonlijk record af en liep voor het eerst onder de 51 seconden: 50,95.

Slechts één vrouw was ooit sneller: McLaughlin-Levrone, de olympisch kampioene van Tokio die haar eigen wereldrecord een paar weken daarvoor met drie honderdsten had aangescherpt tot 50,65.

"Het is bijzonder dat ik tegen de wereldrecordhouder mag strijden, terwijl ik er zelf niet zover meer vanaf zit", zei Bol na de halve finales.

EPA Sydney McLaughlin-Levrone is olympisch kampioen

Een jaar na Tokio werd McLaughlin-Levrone in Eugene wereldkampioen, voor Bol. Sindsdien hadden ze niet meer tegen elkaar gelopen. De Amerikaanse laat zich zelden zien bij internationale wedstrijden. Voor veel atleten blijft ze, hoewel een wereldtopper, nog altijd een mysterie.

Bol is op de 400 meter horden sinds 2020 ongeslagen in de prestigieuze Diamond League. Ze won sindsdien alle 21 wedstijden waarbij ze aan de start verscheen, maar tot een treffen met McLaughlin-Levrone kwam het nergens.

'We drinken geen koffietjes samen'

"We kennen elkaar niet heel goed", vertelde Bol voorafgaand aan de Spelen. "Als atleet ken ik haar natuurlijk wel en als we elkaar zien is het ook prima, maar het is niet alsof ik koffietjes met haar drink. Ik spreek haar niet heel veel."

Zoals verwacht trokken beiden met de snelste twee tijden naar de finale. "Visualiseren en rustig blijven", die opdracht gaf Bol zichzelf mee richting de belangrijkste race van haar carrière.

Dat bracht haar na Tokio een nieuwe bronzen olympische medaille op haar favoriete afstand.