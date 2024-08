Tebogo verrast met goud op 200 meter, Pakistaan Nadeem tovert met speer

Bij het speerwerpen bezorgde Arshad Nadeem Pakistan de eerste gouden medaille in veertig jaar. Nadeem wierp in zijn tweede poging maar liefst 92,97 meter en troefde daarmee de Indiase titelverdediger en wereldkampioen Neeraj Chopra af.

Brons voor Lyles, die liep met corona

Noah Lyles, afgelopen zondag winnaar van de 100 meter, pakte net als drie jaar geleden in Tokio het brons. Lyles werd drie keer op rij wereldkampioen op de dubbele sprintafstand, maar finishte in 19,70 en moest daarmee 24 honderdsten toegeven op Tebogo.

De Amerikaan kwam er geen moment aan te pas, verliet de baan in een rolstoel en maakte na daarna bekend dat hij positief had getest op corona.

Speerwerper Nadeem, vorig jaar tweede op de WK in Boedapest, kwam dit jaar amper in actie maar kreeg het publiek bij zijn tweede poging op de banken met zijn olympisch record. Chopra won het zilver voor Anderson Peters uit Granada.

Pakistan won in totaal elf olympische medailles. Acht van die plakken werden behaald door de hockeyploeg (mannen), die in 1960, 1968 en 1984 goud won.

Malaika Mihambo won in Tokio een gouden medaille, was ook daarna dominant, maar zag haar voorbereiding op deze Spelen door een blessure worden verstoord. De Duitse leek na het EK-goud in juni wel weer op tijd in vorm te zijn, maar kwam nu niet verder dan 6,98 meter en pakte daarmee zilver.