NOS Sport • gisteren, 21:45 Bol wint met overmacht 400 meter horden op Diamond League, Visser weer vierde

1:30 Bol wint 400 meter horden op Diamond League met overmacht

Bij de Diamond League-wedstrijden in het Zwitserse Lausanne heeft Femke Bol met groot machtsvertoon de 400 meter horden gewonnen. De Amersfoortse liep op haar favoriete onderdeel een tijd van 52,25, ruim sneller dan de concurrentie.

De Jamaicaanse Rushell Clayton werd tweede en gaat aan kop in het algemeen klassement op de Diamond League, een reeks van 14 evenementen. Zij liep tot nu toe meer races dan Bol, die in dat klassement derde staat.

Bol werd op de Olympische Spelen nog derde op de 400 meter horden, tot haar eigen teleurstelling. De winnares van Parijs, Sydney Mclaughlin-Levrone, liep in Lausanne niet mee.

Cathelijn Peeters kwam ook in actie, maar kon geen potten breken. In dezelfde race als Bol werd ze zevende in 56,28.

Visser vierde

Nadine Visser liep op de 100 meter horden net geen top drie-notering. Ze deed 12,49 seconden over haar race, waarmee ze zes honderdsten trager was dan tijdens haar race op de Olympische Spelen.

Net als in Parijs eindigde ze met die tijd als vierde. Winnares van de sterk bezette 100 meter horden in Lausanne was de Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn.

Bekijk hier de race van Visser in Lausanne:

1:01 Visser nipt vierde op 100 meter horden in Diamond League

Stefan Nillessen liep in Lausanne de 1.500 meter. De Nederlander werd op de Olympische Spelen negende in de finale op die afstand in een persoonlijk record: 3.30,75.

In Zwitserland wist Nillessen die tijd niet te evenaren (3.32,16), maar eindigde hij wel een plaatsje hoger dan in Parijs. Hij werd achtste.

De Noor Jacob Ingebrigsten won de 1.500 meter, de afstand waarop hij al jaren domineert. Toch werd Ingebrigtsen op de Olympische Spelen verrassend verslagen door de Amerikaan Cole Hocker, die in Lausanne tweede werd.

Schilder tiende

Jessica Schilder, die op de laatste twee EK's goud pakte bij het kogelstoten, stelde teleur met een tiende plek. Met 17,22 meter was haar wedstrijd al na drie pogingen voorbij. De Amerikaanse Chase Jackson miste in Parijs verrassend de finale,maar won in Lausanne met 20,64 meter.

Bekijk hier de andere hoogtepunten van de Diamond League in Lausanne:

1:34 Wanyonyo loopt net geen wereldrecord op 800 meter, Peters werpt speer ver in Lausanne