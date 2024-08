In trein uit Parijs moeten de Spelen nog indalen: 'Daar heb ik thuis voor nodig'

Een groot deel van de Nederlandse olympische ploeg is maandagmiddag per trein aangekomen op Rotterdam Centraal. Daarna ging het gezelschap met de bus naar Scheveningen, waar een besloten feest met vrienden en familie wacht.

Maar eerst het feest met de naasten, en dat is volgens Femke Bol precies waar je als olympiër behoefte aan hebt. Zij won in Parijs drie medailles, een gouden, een zilveren en een bronzen.

Dat is in alle hectiek nog maar nauwelijks bij haar ingedaald. "Daarvoor heb ik 'thuis' nodig", vertelt Bol vanuit de trein. "Zij zullen me vertellen dat ik trots moet zijn en moet genieten."

Bol won op zaterdag haar derde medaille, op de 4x400 estafette. Tijd voor bezinning had ze nog niet. "Of dit de mooiste weken van mijn leven waren, weet ik niet. Daarvoor gaat het te snel. Meestal heb ik een paar weken nodig om zulke dingen te realiseren."

Van Rouwendaal

Met deze treinreis stopt ook de olympische rollercoaster. Voor Verschoor wordt dat wennen, al dacht Oranje-teamgenoot Xan de Waard daar anders over. "Ik zei tegen Xan: Ik ga jullie echt zo erg missen. Zij: Oh ik ben echt zo blij dat ik even jullie gezichten niet zie. Oké dacht ik, thanks", zegt ze lachend.