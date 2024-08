Reuters

NOS Sport • vandaag, 06:37 Ondanks succesvolle Spelen hangen bezuinigingen als donkere wolk boven de sport Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Is het Nederlandse succes op de Olympische Spelen in Parijs over vier jaar te herhalen in Los Angeles? Directeur topsport André Cats van NOC*NSF denkt van wel, maar doet tegelijkertijd een beroep op de politiek en het bedrijfsleven.

Met de zesde plaats in het medailleklassement, inclusief vijftien gouden medailles, presteerde Nederland historisch goed op de Spelen. Het oude record van Sydney 2000 (twaalf gouden medailles en een achtste plaats op de medaillespiegel) werd daarmee ook uit de boeken geveegd.

NOS De eindstand van de olympische medaillespiegel

De heerschappij van Harrie Lavreysen, de wondermarathon van Sifan Hassan en het stuntgoud van de 3x3-basketballers. Het zijn voorbeelden dat een gedegen topsportbeleid loont. Toch ligt er voor Cats een schone taak, want het huidige kabinet voornemens om naar schatting 45 miljoen euro per jaar op sport te bezuinigen.

Cats vertelde voor de start van de Spelen al "met veel spanning" de aangekondigde bezuinigingen van de overheid te volgen. "Ik hoop dat het niet gebeurt", zegt hij nu in Parijs. "Als wij dit succes willen volhouden, dan moeten we kijken naar extra investeringen in de toekomst. Dat moeten we wel beseffen."

'Als Nederland dit olympisch succes wil volhouden, dan zijn investeringen nodig'

Extra investeren dus. Dat staat haaks op wat de overheid vooralsnog van plan is. "Ik denk dat we hebben laten zien wat topsport betekent voor de maatschappij, ook hier in Frankrijk weer. Maar dat heeft een prijskaartje", waarschuwt Cats.

Vertrouwen

"Ik hoop dat zowel de overheid als het bedrijfsleven zich achter ons blijft scharen, om het succes van Parijs te kunnen herhalen. Ik heb er ook vertrouwen in dat dit gaat gebeuren."

Het kabinet maakte in ieder geval van dichtbij mee wat sportsucces met Nederland doet. Zo brachten onder anderen premier Dick Schoof en staatssecretaris Vincent Karremans van Sport (herhaaldelijk) een bezoek aan Parijs.

Premier Schoof bij goud Hassan: 'Echt fantastisch om te zien'

Tientallen topsporters uitten in juni in een brandbrief aan het kabinet hun zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Cats wijst er nogmaals op dat investeren in sport loont.

"We kregen zes jaar geleden van de overheid een impuls van 20 miljoen euro, daar plukken we nu de vruchten van", benadrukt hij. "Wij doen dingen in Nederland gewoon slim en efficiënt. En we doen het vooral ook samen. We zitten elkaar, als bond of coaches, niet in de weg."

Voormalig chef de mission: 'Bezuinigingen schandelijk' Jan Loorbach is blij dat de "obsessie" van de medailleoogst van de Spelen in Sydney is verdwenen. "Ik vind het alleen maar mooi hoor, want die discussie is nu ook weg", zegt hij. Loorbach was in 2000 chef de mission van de Nederlandse equipe. Nederland won destijds twaalf gouden medailles, dat was tot deze Spelen een record. "De gouden medailles kwamen toen voor een groot deel van Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel. De huidige medailleoogst is wat breder." "Ik was onder de indruk van het goud voor de basketballers, maar ik heb uiteindelijk toch het meest met verwondering naar de marathon van Sifan Hassan gekeken", aldus Loorbach. Hij hoopt net als André Cats dat de Nederlandse overheid goed blijft kijken naar investeringen in topsport en dat bezuinigingen achterwege blijven. "Beknibbelen op sport zou schandelijk zijn", vindt Loorbach. "Het leidt tot verschraling, vooral op lokaal niveau wordt dat merkbaar. Dat blijft toch de oorsprong van elke sporter. Investeren in sport zou nog veel meer een gewoonte moeten worden."

Bezuinigingen of niet, over vier jaar wachten in Los Angeles nieuwe Olympische Spelen, die al omgedoopt zijn tot The Hollywood Games. "Dat wordt een totaal andere operatie", waarschuwt Cats.

"We hadden nu de Spelen in onze achtertuin. Los Angeles heeft daarentegen een ander klimaat en je moet rekening houden met een jetlag (gezien het tijdsverschil van negen uur met Nederland, red.)."

Cats is vol vertrouwen dat Nederland ook dan weer goed kan presteren. "We hebben in het verleden laten zien dat we daar ook goed mee kunnen omgaan. Dus ik verwacht dat we het in Los Angeles minstens zo goed als in Parijs kunnen doen."