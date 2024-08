Reuters Lieke Klaver

NOS Sport • vandaag, 21:11 • Aangepast vandaag, 22:24 Uitschakeling op 400 meter pijnlijk voor Klaver: 'Startprocedure bracht haar van de leg'

Lieke Klaver is er na een merkwaardig begin van haar halve finale niet in geslaagd zich te plaatsen voor de olympische eindstrijd op de 400 meter. De 25-jarige atlete kwam bij het startschot als enige niet uit de blokken. Daarop volgde een herstart, als waarschuwing ontving de Nederlandse een gele kaart.

Vervolgens kon Klaver de snelheid die ze in huis heeft niet tonen. Met 50,44 seconden kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijke toptijd (49,58), drie weken geleden aangescherpt in Londen.

3:50 Klaver heeft probleem bij de start en loopt na herstart olympische finale mis

De klap kwam hard aan bij Klaver, die vurig hoopte op haar eerste olympische finale op het individuele onderdeel. Zichtbaar emotioneel liep ze wachtende journalisten voorbij. Coach Laurent Meuwly gaf later op de avond uitleg.

Meuwly: 'Lieke dacht aan technisch mankement'

"De startprocedure bracht haar van de leg. Omdat het zo lang duurde, dacht ze aan een technisch mankement", aldus Meuwly. "Bij de herstart had ze een misstap. We weten dat het voor haar moeilijk is om terug in haar ritme te komen als er iets niet goed gaat bij de start."

De Zwitserse succescoach zei ook dat het Klaver wellicht ontbrak aan energie. In twee races op de 4x400 meter gemengde estafette, waarop Nederland goud veroverde, en de series van de 400 meter kon Klaver volgens Meuwly "nauwelijks energie besparen, omdat het niveau zo hoog is."

Klaver kwam als vierde over de streep in de door Salwa Eid Naser (49,08) gewonnen halve finale. Na de tweede en derde halve finales waren afgerond, bleek de tijd van Klaver niet toereikend voor een finaleplaats.

Henriette Jaeger, die ook voor Klaver finishte, mocht uiteindelijk op basis van haar tijd wel door. Sada Williams, die als derde over de streep kwam in de laatste serie, voegde zich met een tijd van 49,89 als laatste bij de finalisten.

Klaver keert vrijdagochtend waarschijnlijk terug in het Stade de France, dan staan de series van de 4x400 meter estafette op het programma. Zaterdagavond is de finale van dat onderdeel, waarop Klaver met onder anderen Femke Bol regerend Europees en wereldkampioen is.

Geen finale voor Smidt

Voor Nick Smidt was de halve finale op de 400 meter horden het eindstation. Hij verscheen in uitstekende vorm op de Spelen, maar werd in 49,61 zesde achter onder anderen regerend olympisch en wereldkampioen Karsten Warholm en Alison Dos Santos (wereldkampioen in 2022).

3:14 Smidt strandt in sterk bezette halve finale 400 meter horden

Na een oerkreet bij het voorstellen nam de 27-jarige Smidt alles risico's om mee te gaan in het geweld van zijn sterk bezette halve finale. De Nederlands recordhouder zag de twee grootheden en de Franse verrassing Clement Ducos bij hem wegsnellen.

"De tank was leeg. Het ging te snel, te geforceerd", zei Smidt. "Ik heb het geprobeerd, maar ik ging op het einde gewoon kapot."

De Noor Warholm won de serie in 47,67 seconden, ruim voor Ducus. Dos Santos, drie jaar geleden in Tokio nog goed voor brons, werd derde en moest de wachtkamer in. Op basis van zijn tijd (47,95), mocht de Braziliaan uiteindelijk mee naar de finale van vrijdagavond.

1:52 Hordenloper Smidt strandt in halve finale: 'Tank was leeg, moet trots zijn'

"Ik moet gewoon trots zijn. Hier moet ik van genieten", zei Smidt. "Ik word een beetje emotioneel als ik het zeg. Na de vorige Spelen ben ik in zo'n dal gekomen, dat ik nu niet te hard voor mezelf moet zijn."

Voor Smidt zitten de Spelen er, net als drie jaar geleden in Tokio, op na de halve finales. Nog nooit haalde een Nederlandse man de eindstrijd over 400 meter horden; ook Evert Koops (in 1908 in Londen) en Harry Schulting (in 1980 in Moskou) strandden in de halve finale.