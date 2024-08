NOS Sport • vandaag, 10:52 • Aangepast vandaag, 12:33 Klaver soepel door op 400 meter, hordeloper Smidt nipt naar halve finales

1:53 Klaver loopt op haar gemak naar halve finales 400 meter

Lieke Klaver heeft zich op de vijfde dag van het atletiektoernooi soepeltjes geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. Die worden woensdagavond gelopen.

De enige Nederlandse deelneemster op dit nummer, die zaterdag tot het Oranje-kwartet behoorde dat verraste met olympisch goud op de 4x400 meter voor gemengde ploegen, hoefde met haar 49,96 seconden in haar serie al uitbollend alleen de Britse Amber Anning voor zich te dulden.

2:25 Klaver probleemloos naar halve finales: 'Ja, het gaat prima!'

Klaver, die nog geen maand geleden in Londen haar persoonlijk record op 49,58 bracht, werd drie jaar geleden in Tokio in de halve finales uitgeschakeld, maar wist vorig jaar bij de WK in Boedapest wel de eindstrijd te bereiken. Ze eindigde daarin als zesde.

Ook Smidt door

Nick Smidt had het op de 400 meter horden veel lastiger, maar ook hij kwalificeerde zich voor de laatste 24.

1:52 Zesde plaats Smidt toch voldoende voor halve finales

Smidt kwam in de vierde van vijf series, waaruit de beste drie lopers van elke race zich verzekerd wisten van de volgende ronde, weliswaar al vallend slechts als zesde over de streep in 48,64 seconden, maar hij behoorde tot de drie tijdsnelsten die ook doorgang kregen naar de halve eindstrijd.

De 27-jarige Drent verbeterde vorig jaar het 44 jaar oude Nederlandse record van Harry Schulting en bracht het op 48,36. Dit seizoen was hij echter nog niet sneller geweest dan de tijd die hij in de Franse hoofdstad noteerde en wat uiteindelijk de twaalfde tijd van de dag was.

Schaafwond

'Ze kwamen bij horde vier naar vijf heel snel onderdoor. Maar ik startte heel easy. Ik denk dat ik de beste horde negen had van iedereen, want ik lag iets achter, maar kwam er daar weer naast."

2:44 Smidt: 'Ik duwde mijn hele lichaam over de baan'

"Ik wist dat mijn heat heel erg close zou zijn. Ik wilde echt over hebben op de laatste honderd meter. Ik heb gewoon mijn hele lichaam over de baan geduwd. Ik heb wel een schaafwond op mijn rug nu. Die doet aardig zeer, maar de dokter gaat er zo naar kijken."

Ook drie jaar geleden in Tokio haalde Smidt de laatste 24. Dat was wel zijn eindstation.