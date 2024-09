EPA Sydney McLaughlin-Levrone op een persconferentie in Brussel

NOS Sport • vandaag, 06:03 Fenomeen McLaughlin blikvanger bij finales Diamond League, maar wel in bijprogramma

'Sydney McLaughlin-Levrone komt naar Brussel!'

De beste sprinters van de wereld, polsstokfenomeen Armand Duplantis en natuurlijk Femke Bol prijkten door het jaar heen op de affiches van de Diamond League, een reeks prestigieuze atletiekwedstrijden. Voor de finales, dit weekend in Brussel, is plots een andere kaart getrokken. McLaughlin-Levrone, dus. Enige probleem: ze mag niet meedoen.

De Amerikaanse superster, die Bol met een nieuw wereldrecord ruim achter zich hield in de olympische finale over 400 meter horden en in Parijs ook goud veroverde op de estafette, wil in Brussel de wereldtop op de 400 én 200 meter uitdagen. Maar McLaughlin-Levrone heeft zich niet voor de finales geplaatst.

Een wildcard is volgens de regels van het Diamond League-circuit ook niet mogelijk, daarvoor dient een atleet in ieder geval aan een wedstrijd deel te hebben genomen. En de wedstrijden pasten dit jaar niet in haar op de Spelen gefocuste agenda.

Dat McLaughlin-Levrone toch in Brussel neerstrijkt, is geen breuk met de regels. Omdat de atlete uit New Jersey niet kon worden toegevoegd aan een finale, zijn er voor haar wedstrijden aan het programma toegevoegd.

Vrijdagavond loopt ze de 'b-race' over 400 meter, niet de finale met daarin Lieke Klaver en olympisch kampioene Marileidy Paulino. Zaterdag doet ze er een 200 meter bij. "Ik ben dankbaar dat ze toch een manier hebben gevonden om mij te laten lopen, ik ben heel blij erbij te zijn", zegt ze hoffelijk.

Maar op de speciaal voor haar belegde persconferentie valt al snel het woord records. Niet gek, bij de vrouw die via zes wereldrecords uitgroeide van 'Syd the kid' naar een superster.

In Brussel toont McLaughlin-Levrone haar charismatische kant. Ze is opgewekt en opgeladen na een uitgestelde huwelijksreis met Andre Levrone, met wie ze ruim twee jaar geleden getrouwd is. "Ik ben samen met mijn man een week op vakantie geweest naar Griekenland. Even niet trainen, relaxen en niet gebeld worden door Bobbie (Kersee, haar trainer, red.) was heel fijn."

Vier Nederlanders in Diamond League Finals Femke Bol (400 meter horden), Lieke Klaver (400 meter), Nadine Visser (100 meter horden) en Jorinde van Klinken (discuswerpen) staan vrijdag en zaterdag in de finales van de Diamond League. De winnaars verdienen 30.000 dollar (zo'n 27.000 euro) en een startbewijs voor de wereldkampioenschappen atletiek in Japan, volgende zomer. Samenvattingen van de finales zijn vrijdag en zaterdag te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het late Sportjournaal. In het bijprogramma komen Tasa Jiya (200 meter), Elvis Afrifa (400 meter) en para-atletes Fleur Jong, Marlène van Gansewinkel, Kimberley Alkemade, Kiki Hendriks (100 meter) in actie.

"Na een week heb ik alles nog eens op een rijtje gezet en nagedacht of er nog iets in de tank zat voor het slot van het seizoen. Ik wil ook zien hoe ik me verbeterd heb ten opzichte van het begin van het jaar. En misschien kan ik wel eindigen met een nieuw persoonlijk record."

Eerder dit jaar maakte de koningin van de horden indruk bij uitstapjes naar de 'vlakke' 400 en 200 meter. Op dat laatste nummer zette ze met 22,07 een tijd neer waar dit jaar vrijwel alleen olympische finalisten onder doken. Het bewijst haar talent en snelheid, haar potentie op andere afstanden dan de 400 meter horden, waarop ze al tweemaal olympisch goud behaalde.

Haar coach Kersee hintte al eens op een mogelijke overstap, maar wilde voorkomen dat het een afleiding zou worden in de voorbereiding op 'Parijs'. De atlete zelf laat er nog niets over los, wellicht is daar na dit weekend nog een vakantie voor nodig.