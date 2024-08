NOS Sport • vandaag, 18:52 Polsstokhoogspringer Duplantis doet het weer: tiende wereldrecord met 6,26 meter

0:44 Tiende wereldrecord polsstokhoogspringer Duplantis: 6,26 meter

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft voor de tiende keer het wereldrecord verbeterd. De Zweed sprong in het Poolse Chorzów over 6,26 meter.

Bij de Diamond League-wedstrijden werd ook op de 3.000 meter een nieuw wereldrecord neergezet. De Noor Jakob Ingebrigtsen liep de 28 jaar oude toptijd uit de boeken.

Duplantis kreeg tijdens de Olympische Spelen in Parijs het Stade de France op de banken door goud te veroveren met een een wereldrecord. Hij vierde die sprong uitbundig, verloor zijn stem in het Parijse nachtleven en vierde daarna een welverdiende vakantie.

2:11 Olympisch goud en wereldrecord polsstokhoogspringer Duplantis

In zijn tweede wedstrijd sinds die olympische finale deed Duplantis er nog maar eens een schepje bovenop.

Mede door de Amerikaan Sam Kendricks en Emmanouil Karalis uit Griekenland, die beiden ook over exact zes meter sprongen, had Duplantis meer nodig voor de overwinning in het Diamond League-circuit.

Kendricks ging in drie pogingen echter niet over 6,08, Karalis bedankte nadat hij als eerste Griek de barrière van zes meter had geslecht. Zoals gebruikelijk waren daarna alle ogen gericht op Duplantis.

Reuters Armand Duplantis

Met zijn tweede poging op 6,26 meter, een centimeter hoger dan zijn recente wereldrecord, was het raak. Hij veerde weer op en sprong tussen de massaal toegesnelde fotografen door, gaf onderweg de mascotte (een grote blauwe olifant) nog een high five om zich daarna voor het juichende publiek achterover op de baan te laten vallen.

Wereldrecord Ingebrigtsen, Nederlands record Foppen

Eerder op de dag leek de hoofdrol van deze Diamond League-meeting nog weggelegd voor Jakob Ingebrigtsen.

De Noor verpulverde het 28 jaar oude wereldrecord op de 3.000 meter, een afstand die normaliter niet wordt gelopen op grote kampioenschappen.

0:26 Wereldrecord Ingebrigtsen op 3.000 meter, Foppen duikt onder Nederlands record

Ingebrigtsen, in Parijs goed voor goud op de 5.000 meter, legde de 3.000 meter in Polen af in 7.17,55. Daarmee dook hij ruim drie seconden onder de vorige toptijd (7.20,67) van de Keniaan Daniel Komen, gelopen in 1996.

Op aanvraag van Ingebrigtsen werden de lopers door tempomakers op een razendsnel schema afgezet, waardoor het voor onder anderen de Nederlander Mike Foppen al vroeg te hard ging.

Foppen liep op de achtergrond nog wel sterk door en werd elfde, met zijn tijd (7.34,47) dook hij ruim onder zijn eigen Nederlands record.