Polsstokhoogspringer Duplantis breekt weer wereldrecord, publiek uitzinnig

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis blijft de wereldrecords aan elkaar rijgen. In het Stade de France sprong de Zweed bij de Olympische Spelen over 6,25 meter heen. Vanzelfsprekend won hij daarmee het goud.

Het is de negende keer dat de 24-jarige Duplantis het wereldrecord breekt. De olympisch kampioen van 2021 was na een sprong over 6,00 meter al zeker van de titel.

BIjrol Vloon

Menno Vloon speelde net als in 2021 een bijrol in de grote Duplantis-show. In Tokio ging het op de tweede hoogte mis, in Parijs op de derde hoogte. Met 5,70 meter eindigde Vloon als elfde.