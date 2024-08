NOS Sport • gisteren, 21:32 • Aangepast gisteren, 23:27 Hassan begint Project Zátopek toch met brons 5.000 meter na herroepen diskwalificatie Kipyegon

Sifan Hassan heeft op de 5.000 meter, het eerste van de drie nummers waarop de atlete bij de Olympische Spelen in Parijs van start gaat, een bronzen medaille behaald.

De titelverdediger klokte met 14.30,61 de derde tijd, schoof aanvankelijk op naar zilver na diskwalificatie van Faith Kipyegon (die als tweede over de streep was gekomen), maar protest van de Keniaanse leidde ertoe dat de straf later werd herzien. Ze zou de Ethiopische Gudaf Tsegay twee ronden voor het einde ernstig gehinderd hebben, maar dat werd door de jury herroepen.

Het goud ging naar Kipyegons landgenote Beatrice Chebet (14.28,56). Kipyegon kreeg dus alsnog het zilver (14.29,60).

Geen verzuring

"Zilver of brons, het maakt me echt niet uit. Het is een medaille", zei Hassan na de race. Pas in het olympisch dorp hoorde ze wat ze werkelijk had gewonnen.

Dat ze zich uiteindelijk tevreden moest stellen met de oorspronkelijke uitslag deed haar weinig. Meer dan de kleur van het eremetaal hechtte ze waarde aan het gevoel dat ze overhield aan haar eerste van drie races in Parijs.

Drie jaar en drie dagen eerder behaalde ze in Tokio goud op hetzelfde nummer. Die medaille was ditmaal niet voor haar weggelegd, maar de vreugde was er bijna niet minder om.

"Weet je wat het allermooiste was? Ik verzuurde totaal niet. De eerste en de laatste ronde voelden mijn benen hetzelfde aan."

Dat was de grootste overwinning van de avond, wilde Hassan er maar mee zeggen. En dat terwijl Hassan eerder op de avond voor de poorten van het Stade de France nog werd overvallen door een verstikkende mengeling van twijfel en angst.

"Ik wilde alleen maar weglopen", bekende ze. "Ik voelde enorme druk en vroeg me echt af of ik wel moest lopen. Als ik me voor de race al zo voelde, hoe moest ik het dan in de wedstrijd afmaken?"

Haar manager, oud-atleet Jos Hermens, moest op haar inpraten om Hassan alsnog aan de start te krijgen. Eenvoudig was dat niet. "Alle 5.000 meters die ik dit jaar heb gelopen waren slecht. Ik had echt totaal geen zelfvertrouwen."

Een uur of wat later zag Hassans wereld er ineens totaal anders uit. Verdwenen was de beklemmende onzekerheid. Ineens was daar de heilige overtuiging dat ze klaar is voor zowel de 10.000 meter als de afsluitende klassieke wedstrijd over 42.195 meter, op de laatste zondag van de Spelen. "Die marathon stond het hele jaar centraal."

Nooit saai

Als derde over de streep komen, tóch een zilveren medaille winnen en die een aantal uren later weer omwisselen voor de oorspronkelijke bronzen plak - het bevestigde dat er altijd iets gebeurt als Hassan haar wedstrijdschoenen aantrekt. Saai of voorspelbaar is het nimmer. Verrassend des te vaker.

Het brons op de 5.000 meter was de gewenste start van Project Zátopek, zoals de missie om drie medailles te pakken op 5.000 en 10.000 meter plus de marathon door Hermens is gedoopt. Waar Hassan dezer dagen in het Stade de France gaat, waart de geest van Emile Zátopek rond.

De naamgever van de missie slaagde er in 1952 in goud te veroveren op de drie nummers waar Hassan in Parijs ook aan de start verschijnt.

Jongensboek

Het verhaal van De Locomotief leest 72 jaar na dato nog altijd als een spannend jongensboek. Na zijn baanprogramma meldde Zátopek zich uit nieuwsgierigheid bij de start van de marathon. Halverwege de race wilde de Tsjech van favoriet Jim Peters weten of het tempo hoog genoeg lag. Toen de Brit zei dat Zátopek wel harder mocht lopen, versnelde Zátopek en moest Peters met kramp uitstappen. Aan de finish wachtte Zátopek de nummer twee van de wedstrijd op met een partje sinaasappel als gebaar van troost.

Zo mooi wordt Hassans verhaal in Parijs in ieder geval niet, waarschuwde Hassan al voor het toernooi. "Dat was een andere tijd. Ik loop bovendien op alle drie de nummers tegen de huidige wereldrecordhouders."

Dat probleem loste zich in de eerste van haar drie races vanzelf op. De eerste van dat drietal, Tsegay, schakelde zichzelf op de 5.000 meter uit en eindigde als negende. Het wordt afwachten op welke wijze Hassan op de 10.000 meter afrekent met Chebet en op de marathon Tigst Assefa achter zich gaat laten.

Na de 5.000 meter van Parijs lijkt het namelijk welhaast niet langer meer de vraag of, maar hoe Hassan daartoe in Parijs in staat blijkt. Als de voortekenen niet bedriegen bevat Project Zátopek de ideale ingrediënten voor een succesverhaal.