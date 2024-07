AFP Sifan Hassan tijdens een persconferentie

NOS Sport • vandaag, 22:21 Hassan weet nog steeds niet welke afstanden ze loopt in Parijs: 'Wat vinden jullie?' Luuk Blijboom redacteur NOS Sport

Waar Sifan Hassan is, gebeurt altijd iets. Zo ook op deze eerste donderdag van de maand, welgeteld 22 dagen voordat in Parijs het olympisch vuur wordt ontstoken.

Aan de ene kant van de videoverbinding zit de 31-jarige atlete, nog maar een uurtje of wat geleden vanuit de Verenigde Staten geland op Schiphol. Aan de andere kant zit een tiental journalisten klaar om haar te bevragen over de aanloop naar en haar plannen voor de Olympische Spelen van Parijs.

Ergens tegen het einde van het gesprek gaat Hassan er eens goed voor zitten. Zojuist is haar voor de zoveelste keer de welhaast onvermijdelijke vraag gesteld welke afstanden ze in Parijs denkt te gaan lopen. De atlete neemt de gelegenheid te baat om de rollen eens flink om te draaien door een wedervraag te stellen. "Wat vinden júllie eigenlijk dat ik moet doen?"

Het grote vraagstuk

Al meer dan een jaar hikt ze tegen een puzzel aan die uit vier stukken bestaat: de 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en de marathon. Het grote vraagstuk: hoe moeten ze in Parijs tot één geheel gelegd worden?

ANP Sifan Hassan met haar olympische oogst uit Tokio

Zoveel journalisten, zoveel meningen, blijkt al gauw. Er volgt geen eensluidend antwoord op de vraag welke baannummers ze vooraf moet laten gaan aan de 42,195 meter tussen Parijs en Versailles, die op de slotdag staat geprogrammeerd. Of doet ze er toch verstandiger aan alleen op het tartan te lopen? Toch maar kiezen voor de weg, allicht?

Hassan looft een paar loopschoenen van haar sponsor uit als prijs voor de mediavertegenwoordiger die het 30 of 31 juli, als ze haar besluit neemt, bij het rechte eind blijkt te hebben gehad. "We zullen zien wie van jullie gelijk heeft gehad."

Serieuze optie

Zo moeilijk is het dus om de juiste keuze te maken, lijkt Hassan er mee te willen zeggen. Al meent een goede toehoorder tussen de regels door op te maken dat ze voor zichzelf in ieder geval heeft besloten deelname aan de marathon als zeer serieuze optie te beschouwen. "Ik heb er inmiddels al op getraind om bergaf te lopen."

Een serieuze beklimming na 38 kilometer belooft in Parijs namelijk de scherprechter te worden. Hassan heeft de videobeelden van het parcours inmiddels gezien en weet wat haar te wachten kan staan. "De Tour de France voor hardlopers." Dan, iets serieuzer: "Die marathon wordt een drama."

Tweede tijd ooit

Hassan heeft met 2.13.44 de tweede tijd ooit op de marathon gelopen achter haar naam staan. Dat maakt haar op voorhand al tot meer dan een serieuze kandidaat voor het vergaren van onvergankelijke roem op dat prestigieuze nummer. Tel daarbij op dat ze in olympisch Tokio goud won op de 5.000 en 10.000 meter en een voor de hand liggende conclusie lijkt snel getrokken.

Kijk hieronder hoe Sifan Hassan in Chicago de tweede tijd ooit liep:

3:57 Juli 2023: Hassan wint marathon Chicago in tweede tijd ooit

Op de suggestie dat uitgerekend zij op het heuvelachtige parcours met haar versnelling, haar wapen op de baan, wel eens het verschil met de concurrentie zou kunnen gaan maken gaat ze niet in. "Klimmen en dalen is een beetje moeilijk", klinkt het ontwijkend.

Het verschil wordt elders gemaakt, zegt ze: in het hoofd. "Sommige atleten worden misschien gek als ze op die klim aankomen. Het wordt een kwestie van jezelf op daar onder controle houden, want de laatste vier kilometer zijn weer vlak. Wie de marathon wil winnen, moet vooral slim zijn."

Echt, zegt ze dan nog maar eens, ze is er nog niet uit welke nummers ze in Parijs gaat lopen. En dat is maar goed ook, haast ze zich daaraan toe te voegen. "Dat houdt me namelijk scherp."

Beetje lui

Ze is, hoe vreemd dat ook uit haar mond mag klinken, namelijk een beetje lui. Of beter gezegd: gemakzuchtig. Om die reden kiest ze bewust voor onzekerheid. "Dat houdt me scherp. Ik moet mezelf in spanning houden om niet te verslappen."

Zaterdag loopt ze tijdens het bijprogramma van de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter. Net als vorig jaar start ze daags daarop op de 1.500 meter.

De voorbije week werkte ze in haar Amerikaanse woonplaats Park City, op 2.100 meter hoogte, nog een duurloop van 27 kilometer af. Eind volgende week keert ze terug naar het skioord in de staat Utah om twee weken lang de laatste puntjes op de i te zetten. Een trainingsblok dat ze afsluit met een onvermijdelijk slotakkoord: het doorhakken van die enorme knoop.



Maar eerst dus nog die laatste test op Nederlandse bodem. Als het videogesprek met de mediavertegenwoordigers ten einde is, zwaait Hassan breed lachend in de camera. "Ik zie jullie zondag in Hengelo. Na het verbeteren van het wereldrecord op de 1.500 meter!"