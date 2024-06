NOS Een deel van de tribune van het beachvolleybalstadion in de buurt van de Eiffeltoren

NOS Sport • vandaag, 12:57 Parijs nog volop in de steigers, vijftig dagen voor de Olympische Spelen Franklin Stoker redacteur Sport

Met nog vijftig dagen tot de officiële opening van de 33ste Olympische Spelen is Parijs hard bezig met de voorbereidingen op het immense sportevenement. Komt Parijs al in de stemming? En hoe staat het met de bouw van de stadions?

Wie een dag door de Franse hoofdstad slentert en een kijkje neemt bij de diverse olympische locaties, komt tot de conclusie dat Parijs met de warming-up bezig is, maar in olympisch opzicht staat alles nog in de steigers.

Het gebied bij de Eiffeltoren, altijd een van de drukstbezochte gebieden van Parijs, is bijvoorbeeld voorzien van flink wat hekwerk rondom de bouwprojecten, om geïnteresseerden op afstand te houden.

Nog geen olympisch sausje

Het nabijgelegen beachvolleybalstadion, hoogstwaarschijnlijk in visueel opzicht een van de paradepaardjes van de Spelen, krijgt al behoorlijk vorm, maar moet nog worden voorzien van het olympische sausje.

In dit gebied bruist het komende zomer van de energie. Nu heerst er nog een gemoedelijke sfeer. De immer aanwezige verkopers bieden miniatuur-Eiffeltorentjes in alle soorten en maten aan en toeristen struikelen over elkaar heen voor de mooiste foto met het iconische bouwwerk.

NOS/Vlado Veljanoski Het beachvolleybalstadion vanuit de Eiffeltoren gezien

NOS Het beachvolleybalstadion aan de voet van de Eiffeltoren krijgt al vorm

NOS Ondanks de olympische voorbereiding gaat het dagelijkse leven rond de Eiffeltoren gewoon door

Toch voel je met name in dit deel van Parijs dat er iets groots aan zit te komen. Dat heeft vooral te maken met de hoge concentratie van olympische locaties op een relatief korte afstand van elkaar. Vanaf de Eiffeltoren zijn zeven verschillende sportlocaties binnen 35 minuten te voet bereikbaar.

Aan de voet van de Eiffeltoren ligt een van de vele bruggen die Parijs rijk is, de Pont d'Iéna. Daar is beneden aan de zijkant een olympische aftelklok geïnstalleerd.

Het aangrenzende Trocadéro, waar je met een klim naar boven uitzicht op de Eiffeltoren hebt, is nu nog een wirwar van metalen constructies. Hier komt een stadion van 30.000 toeschouwers. Trocadéro fungeert als finish van openingsceremonie en is ook onderdeel van de triatlon, de wegwedstrijd in het wielrennen, de marathon en het snelwandelen.

NOS Plattegrond Parijs

NOS Legenda

Ook op Place de la Concorde, bekend van de obelisk, fonteinen en de tradtionele slotetappe van de Tour de France, wordt nog volop gebouwd aan de diverse stadions. Hier zal een een heuse 'urban arena' verrijzen. BMX freestyle, breaking, skateboarden en 3x3 basketbal staan hier op het programma.

Op tien minuten lopen van La Concorde ligt het prachtige Pont Alexandre III, de brug met de gouden beelden. Mathieu van der Poel zou over deze brug richting olympische glorie kunnen rijden en Sharon van Rouwendaal gaat eronderdoor zwemmen in de veelbesproken Seine. De tribunes op Pont Alexandre III lijken in ieder geval gereed, al zit alles begrijpelijkerwijs achter slot en grendel.

Geen ringen op Roland Garros

Toch geeft Parijs zich nog niet helemaal over aan de Spelen. In de omgeving van Roland Garros, in het zuidwesten van Parijs, en op het tennispark zelf zijn bijvoorbeeld de olympische uitingen nog onvindbaar, afgezien van op de frisdrankblikjes van olympische sponsors. Het complex dient tijdens de Spelen als decor van het tennis- en bokstoernooi.

NOS Place de la Concorde in hartje Parijs is momenteel nog een olympische bouwput

NOS Place de la Concorde in hartje Parijs is momenteel nog een olympische bouwput

Paris 2024 De olympische 'Urban Arena' zoals het eruit moet komen te zien op La Concorde

NOS De tribune bij Pont Alexandre III krijgt al behoorlijk vorm

NOS

NOS Op het gebouw van France Télévisions hangt een immens billboard dat naar de Olympische Spelen verwijst

France Télévisions, de publieke omroep in Frankrijk, heeft over de lengte van zijn gebouw langs de Seine een groot driedelig billboard met een verwijzing naar de Olympische Spelen hangen. Het is in dit deel van Parijs een van de weinige prominent aanwezige verwijzingen naar het evenement.

In het gebied tussen Place de la Concorde en het stadhuis van Parijs (Hôtel de Ville) is er meer sprake van een olympische sfeer. Hier hangen in diverse straten olympische banieren en is het stadhuis versierd met diverse uitingen.

Het plein is nu vooral een trekpleister voor toeristen die zich graag met de woorden 'Paris 2024' op de foto laten vereeuwigen. Maar in augustus is dit het domein van onder anderen Abdi Nageeye en wellicht Sifan Hassan, aangezien bij Hôtel de Ville op 10 en 11 augustus de start van de marathon is.

NOS Volop werkzaamheden bij Trocadéro in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs

NOS Bij Trocadéro heb je een riant uitzicht op de Eiffentoren in Parijs

NOS De olympische aftelklok aan de voet van de Eiffeltoren en aan de rand van de Seine

Het olympische aanbod in de Franse warenhuizen en supermarkten is nog wat karig. Tussen de stokbroden en verse groenten is er wel wat olympische merchandise te vinden, maar men wordt er niet mee overladen. Er moet goed worden gezocht naar de olympische mokken of knuffelmascottes.

Op het internationale treinstation Gare du Nord kan men in een bescheiden Paris 2024-kiosk wel terecht voor zijn of haar olympische snuisterijen, maar dat is het dan ook wel.

Parijs doet het dus vooralsnog rustig aan met het aanwakkeren van een olympisch gevoel. Dat is misschien ook wel begrijpelijk, aangezien de stad nu vooral de handen vol heeft aan de opbouw, de veiligheid en het hygiënevraagstuk over het water van de Seine. En bovendien: er is in Duitsland ook een EK voetbal in aantocht, met het Franse elftal als een van de topfavorieten.

NOS Vijf olympische beelden bewaken het Assemblée Nationale in Parijs, het lagerhuis van de Franse Tweede Kamer

NOS Het stadhuis van Parijs, ook bekend als Hôtel de Ville, is al helemaal in olympische sferen

NOS Een van de weinig plekken, in een warenhuis in Parijs, waar er olympische merchandise te koop is