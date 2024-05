Hassan begint seizoen met winst in Los Angeles

Atlete Sifan Hassan heeft haar eerste baanwedstrijd van dit jaar gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioene was bij een atletiekmeeting in Los Angeles de beste op de 5.000 meter.

De 31-jarige Hassan won na een lange solo en finishte in 14.58,83. Dat was 45 seconden boven haar Europees record. De Australische Natalie Rule eindigde in 15.07,00 als tweede.

Het was Hassans eerste wedstrijd na de marathon van Tokio in maart (vierde plaats). Ze is in voorbereiding op de Olympische Spelen, maar heeft nog niet bekengemaakt welke afstanden ze wil lopen in Parijs.