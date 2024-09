NOS Sport • vandaag, 18:33 Sportzomer voorbij: wat staat de Nederlandse topsporters dit najaar te wachten?

De sportzomer is met de Paralympische Spelen als sluitstuk voorbij. Wat komt er dit najaar aan? We hebben de belangrijkste kampioenschappen voor Nederlanders in grote sporten voor je op een rij gezet.

September: gevecht om regenboogtrui

In september hoopt Mathieu van der Poel zijn wereldtitel te verdedigen op de WK wielrennen in Zürich. De kopman van Alpecin-Deceuninck - die zijn regenboogtrui eigenzinnig met een witte broek draagt - maakte vorig jaar een einde aan een WK-droogte van bijna veertig jaar voor Nederland.

NOS

Ook Demi Vollering is erop gebrand die regenboogtrui dit jaar te veroveren. Vorig jaar pakte de renster van SD Worx-Protime zilver en ging de felbegeerde trui naar de Belgische Lotte Kopecky.

Oktober: 'Harries Hattrick' op herhaling?

In Parijs was Harrie Lavreysen één van de smaakmakers van de Olympische Spelen. Met drie gouden medailles voltooide hij zijn eigen 'Harries Hattrick' (keirin, sprint & teamsprint). Op de WK baanwielrennen in oktober kan hetzelfde gebeuren.

NOS

Vorig jaar scoorde Lavreysen op het WK in Glasgow nog twee medailles (sprint & teamsprint). De WK baanwielrennen vinden plaats in de Amerikaanse stad Chicago en beginnen op 16 oktober.

November: betaalt Leerdams eigen route zich uit?

Voor Jutta Leerdam gaat het een spannend seizoen worden. De 25-jarige sprinter is, na haar vertrek bij Team Jumbo, dit jaar niet aangesloten bij een ploeg. De zesvoudig wereldkampioen gaat, met hulp van Kosta Poltavets (oud-bondscoach van Rusland), alleen verder.

NOS

Een seizoen voordat de Olympische Spelen beginnen alleen verder gaan, is niet zonder risico. Vertrouwde structuren binnen een schaatsploeg zijn niet vanzelfsprekend meer. "Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam." Maar: "Als ik win, is het het waard", zei Leerdam in mei tegen de NOS.

Het schaatsseizoen begint op 8 november in Heerenveen met de kwalificaties voor de wereldbekerwedstrijden.

December: pakt Verstappen vierde wereldtitel?

Lang leek het erop dat Max Verstappen zijn vierde wereldkampioenschap wel even zou binnenhalen, maar de laatste races laten zien dat McLaren de goede vorm gevonden heeft. Na de Grand Prix van Zandvoort was Verstappen duidelijk: ''Ze zijn een stuk beter dan wij.''

NOS

Met nog acht races te gaan bedraagt de voorsprong op zijn naaste concurrent Lando Norris (McLaren) 62 punten. Het finalestuk van de Formule 1 wordt op 8 december verreden in Abu Dhabi.