ANP Harrie Lavreysen met zijn drie gouden medailles

NOS Wielrennen • vandaag, 11:53 Harries Hattrick is een feit: Lavreysen voltooit gouden trilogie met winst op keirin

Harrie Lavreysen heeft zijn unieke gouden hattrick voltooid. De 27-jarige baanwielrenner uit het Brabantse Luyksgestel was na het goud op de teamsprint en in de individuele sprint ook ongenaakbaar in de finale van de keirin.

Nadat Lavreysen op twee ronden voor het einde zijn sprint had ingezet, kwam het opnieuw aan op een spierballengevecht met zijn Australische rivaal Matthew Richardson.

Net als in de sprintfinale was Richardson echter geen partij voor Lavreysen. Het brons ging naar de tweede Australiër in de eindstrijd, Matthew Glaetzer.

Niet op Spelen

Op WK's en EK's was Lavreysen al twee keer goed geweest voor de gouden trilogie, maar op de Spelen was hem dat drie jaar geleden net niet gelukt. In Tokio zegevierde hij net als in Parijs op de teamsprint en individuele sprint, maar moest hij op de keirin genoegen nemen met brons.

De Britten Chris Hoy (2008) en Jason Kenny (2016) gingen Lavreysen voor in het voltooien van de gouden olympische hattrick.

3:42 Geëmotioneerde Lavreysen na voltooiing gouden trilogie: 'Dit was een droom'

Lavreysen won zijn kwartfinale op de olympische wielerbaan in Saint-Quentin-en-Yvelines met grote overmacht, maar in de halve eindstrijd nam hij een flink risico.

Hij versnelde op meer dan twee ronden voor het einde vanaf de koppositie, maar sloeg geen gat met zijn concurrenten, die zo in zijn slipstream meegetrokken werden.

Uiteindelijk wist alleen zijn Australische rivaal Matthew Richardson hem te passeren, waardoor Lavreysen zich gewoon plaatste voor de finale.

In de finale nam Lavreysen twee ronden voor het einde het initiatief en sloeg een aanval van Richardson gedecideerd af. Achter hun rug gingen de Brit Jack Carlin, de Japanner Shinji Nakano en de Maleisiër Muhammad Shah Firdaus Sahrom hard onderuit.

Het brons viel zo in de schoot van Glaetzer.

Hoogland sneuvelt in kwartfinales

Jeffrey Hoogland liet zich in de kwartfinales verrassen, eindigde als vijfde in zijn heat en was uitgeschakeld.

2:18 Ontgoochelde Hoogland sneuvelt in kwartfinales keirin, Spelen zitten erop

Hoogland was niet de enige grote naam die sneuvelde, trouwens. Ook voor de wereldkampioen op dit onderdeel, de Colombiaan Kevin Quintero, en de nummer twee van Glasgow, Nicholas Paul uit Trinidad & Tobago, waren de kwartfinales het eindstation.