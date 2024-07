Schaatsster Leerdam gaat weer samenwerken met trainer Poltavets

Schaatsster Jutta Leerdam heeft een nieuwe trainer: sinds kort werkt ze weer samen met coach Kosta Poltavets. De tweevoudig wereldkampioene op de 1.000 meter vertrok na afgelopen seizoen bij Team Jumbo. Toen zei ze dat ze toe was aan iets nieuws in haar carrière.

De Rus Poltavets ondersteunde Leerdam ook al in de periode van Team Worldstream, de ploeg die Leerdam samen met haar ex-vriend en oud-schaatser Koen Verweij opzette.

Team Novus

Leerdam geeft op Instagram aan dat ze het best spannend vindt om opnieuw te beginnen. "Een andere weg kiezen is een uitdaging en verandering kan soms eng zijn. Onthoud dat het soms nodig is om op een beter niveau te komen dan ooit tevoren", zegt de 25-jarige sprinter.