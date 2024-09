Reuters

NOS Sport • vandaag, 22:34 Eerste Amerikaanse zege US Open sinds 2003 blijft uit: Sinner klopt Fritz in finale

Jannik Sinner heeft voor het eerst in zijn loopbaan de US Open gewonnen. De 23-jarige Italiaan versloeg tot teleurstelling van het publiek de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: (6-3, 6-4, 7-5).

Er stond namelijk voor het eerst sinds 2006 weer eens een Amerikaan in de finale van de US Open. Toen verloor Andy Roddick van Roger Federer. De laatste Amerikaanse zege in New York dateert uit 2003. Toen was Roddick in de finale te sterk voor Juan Carlos Ferrero.

Dat in augustus naar buiten kwam dat Sinner positief had getest op doping, zorgde ervoor dat Fritz misschien nog wat meer steun kreeg in het Arthur Ashe Stadium.

Sinner zei dat het verboden middel clostebol in een spray zou hebben gezeten waarmee hij was gemasseerd. De integriteitscommissie van de intenationale tennisfederatie ITF ging hierin mee en besloot om hem niet te schorsen. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens was.

Reuters

Na het uitkomen van het dopingnieuws ontsloeg de nummer één van de wereld zijn trainer en fysiotherapeut. Ondanks de negatieve PR en de tumultueuze weken wist Sinner door te dringen tot de finale. Daarin trof hij Fritz, die hiervoor op een grandslamtoernooi niet verder was gekomen dan de kwartfinales.

Tijdens de prijsuitreiking vertelde Sinner, die als eerste Italiaan zegevierde in Amerika, hoe belangrijk het mentale aspect van tennis is en dat hij met relatief lage verwachtingen naar het toernooi ging. "Toch heb ik het wel aardig gedaan", zei hij met gevoel voor understatement.

Fritz zei dat Sinner een hele goede wedstrijd had gespeeld en sprak over "twee geweldige weken". Volgens hem was het speciaal om als Amerikaan te spelen op de US Open.

ANP

Aan het begin van die eindstrijd had de Amerikaanse nummer twaalf van de wereld misschien wel wat last van plankenkoorts. Onder toeziend oog van onder meer ondernemer Elon Musk, de popartiest Taylor Swift en haar vriend Travis Kelce (een bekende Americanfootball-speler) verloor Fritz in de eerste game gelijk zijn servicebeurt.

Hij brak wel direct terug en kwam zelfs nog op een 2-3 voorsprong. De Italiaan herpakte zich daarna, brak Fritz nog twee keer en pakte relatief eenvoudig de eerste set.

In de tweede set serveerde Fritz beter ging het lange tijd gelijk op, maar bij 4-4 maakte Sinner het verschil. De Italiaan was net wat vaster in zijn slagen dan de Amerikaan.

Dit patroon was ook zichtbaar in het eerste gedeelte van de levendige derde set. Fritz liet helemaal niet over zich heen lopen. Sterker nog, hij speelde goed mee en pakte punten. Toch wist hij niet door te drukken op kardinale momenten.

ANP

Toen Fritz in de derde set wist te breken en een game later op een 5-3 voorsprong kwam, was de hoop op een wederopstanding toch weer terug bij hemzelf en het publiek.

Maar ook toen liet Fritz het liggen. Sinner wist terug te komen tot 6-5, waarna de Italiaan nogmaals de service van Fritz brak.

Maar vijf verliespartijen

Hierdoor wint de 23-jarige tennisser na de Australian Open zijn tweede grandslamtoernooi en zet hij de kroon op een zeer geslaagd jaar. Na Mats Wilander (1x), Roger Federer (3x) en Djokovic (3x) is hij de vierde speler die in één seizoen de twee grandslamtitels op hardcourt wint.

Verder verloor Sinner dit jaar maar vijf van zijn zestig partijen. Naast zijn twee grandslamtitels wist hij nog vier ATP-toernooien te winnen, waaronder dat van Rotterdam.

"Het was een ongelooflijk jaar" zei Sinner na afloop. "Het werk stopt nooit, maar ik ben trotst waar ik nu ben." Toen hij zichtbaar geëmotioneerd vertelde over zijn zieke tante en ieder een goede gezondheid toewenste kreeg ook Sinner de handen op elkaar van het publiek.