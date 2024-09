NOS Sport • vandaag, 00:24 Sabalenka pakt eerste US Open-titel in boeiende finale tegen Pegula

Aryna Sabalenka heeft voor het eerst de US Open op haar naam geschreven. De nummer twee van de wereld won in een boeiende finale met 7-5, 7-5 van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-6).

De 26-jarige Belarussin veroverde haar derde grandslamtitel. In 2023 en 2024 won ze de Australian Open en vorig jaar verloor ze de finale in New York.

Voor de 30-jarige Pegula was het de eerste keer dat ze voorbij de kwartfinales op een grandslamtoernooi kwam. Ze had vijftien van haar laatste zestien duels gewonnen. Haar enige nederlaag was in de finale van Cincinnati, tegen Sabalenka, die nu twaalf zeges op rij heeft geboekt.

Goede start Pegula

Pegula leek geen last van zenuwen te hebben. Ze pakte meteen de service van Sabalenka goed aan en kwam met een break snel op 2-1.

Sabalenka nam daarna met haar mokerslagen het heft stevig in handen en snelde vol overtuiging naar een 5-2 voorsprong. Sabalenka, die vorig jaar in de finale tegen Coco Gauff veel moeite had met het luidruchtige publiek, oogde na een paar missers toch weer kwetsbaar. Pegula rook bloed en kwam met sterk spel terug tot 5-5, maar miste een breekkans om op 6-5 te komen.

De New Yorkse kwam daarna zelf in de problemen. Ze werkte vier setpunten weg, maar het vijfde was wel raak.

Dubbele ommekeer in tweede set

Pegula leek even van slag en werd in de tweede set aanvankelijk compleet overrompeld. Sabalenka liet echter een breekkans om op 4-0 te komen onbenut, stapelde ineens weer fout op fout en zag Pegula vijf games op rij winnen.

Toch had de Belarussin weer het laatste woord. Sabalenka ging vanaf 3-5 weer vol voor de punten, bracht Pegula met harde, diepe slagen constant in tijdnood en legde met vier games op rij beslag op haar zestiende WTA-titel in dertig finales.