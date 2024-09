AFP Sabalenka in de US Open-finale

NOS Sport • vandaag, 07:00 Sabalenka staat voor tweede jaar op rij in US Open-finale en treft Pegula

Aryna Sabalenka staat voor het tweede jaar op rij in de finale van de US Open. De Belarussin rekende in de halve finales af met de Amerikaanse Emma Navarro: 6-3, 7-6 (2). In de finale treft ze een andere Amerikaanse, Jessica Pegula.

De 26-jarige Sabalenka zal zaterdag tijdens de finale nog weleens terugdenken aan de eindstrijd van vorig jaar. Toen ze na de eerste set op weg leek naar haar eerste winst op de US Open. Dat gebeurde niet, want Coco Gauff wist uiteindelijk de wedstrijd om te draaien.

Nu krijgt ze de kans om revanche te nemen in het slotstuk van het laatste grandslamtoernooi van het jaar door haar zege op Navarro, die in de achtste finales titelverdedigster Gauff naar huis sloeg.

AFP Sabalenka juicht na een gewonnen punt tegen Navarro

De eerste set verliep vrij voorspoedig voor Sabalenka, de nummer twee van de wereldranglijst. Maar in de tweede set ging het toch een stuk lastiger.

Sabalenka serveerde op een 5-4 voorsprong voor de winst, maar Navarro brak haar terug en sleepte er uiteindelijk ook nog een tiebreak uit. Daarin kwam de Amerikaanse op een 2-0 voorsprong, maar daarna nam de verliezend finaliste van het afgelopen jaar de regie over en pakte ze elk punt.

'Ze maakte mij kapot'

In de finale treft de Belarussin dus Pegula, die in drie sets de Tsjechische Karolina Muchová versloeg: 1-6, 6-4, 6-2.

Na de eerste set had de 30-jarige Amerikaanse tennisster niet het vertrouwen dat ze de eindstrijd zou halen. "Zij speelde ongelooflijk. Ze liet me eruitzien als een beginner,' zei Pegula. "Ik stond op het punt in tranen uit te barsten, want het was gênant. Ze maakte mij kapot."

AFP Jessica Pegula viert de winst op Karolina Muchova

Maar de nummer zes van de wereld zal toch met enig vertrouwen de finale in kunnen gaan. Ze wist de wedstrijd om te draaien en schakelde bovendien eerder in de kwartfinales Iga Swiatek uit. De Poolse is de nummer één van de wereld.

Voor Pegula is de wedstrijd van zaterdag haar eerste grandslamfinale. Ze kwam op grandslamtoernooien nog nooit verder dan de kwartfinales.