Sinner ondanks boegeroep en valse start overtuigend naar tweede ronde US Open

Jannik Sinner heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Italiaanse nummer een van de wereldranglijst verloor de eerste set van Mackenzie McDonald, de mondiale nummer 140, maar was daarna veel sterker dan de Amerikaan. Sinner won in vier sets: 2-6, 6-2, 6-1, 6-2.

Sinner kende een buitengewoon tumultueuze aanloop naar de US Open. Afgelopen week kwam naar buiten dat hij in maart tweemaal positief had getest op doping, maar niet werd geschorst omdat zijn verklaring werd geaccepteerd door de integriteitscommissie van de ITF.

De uitleg van Sinner kwam erop neer dat het verboden middel clostebol in een spray zou hebben gezeten waarmee hij was gemasseerd. Na het uitkomen van het nieuws ontsloeg de Italiaan zijn trainer en fysiotherapteut.

Meerdere tennissers spraken zich uit over de zaak-Sinner en toonden zich kritisch over de situatie.

De mediastorm en het vertrek van zijn trainer waren Sinner duidelijk niet in de koude kleren gaan zitten. Hij kwam onder boegeroep vanaf de tribunes de baan in New York op en speelde een belabberde eerste set. Die ging met 2-6 verloren tegen de veel lager geklasseerde McDonald.

Sinner begon ook de tweede set slecht door direct een servicegame in te leveren, maar daarna vond hij zijn ritme. McDonald werd steeds verder in het defensief gedwongen door de harde, precieze slagen van de Italiaan.

Na het winnen van de tweede set (6-2) ging het hard. Sinner maakte weinig fouten meer en sloeg zich overtuigend naar de volgende ronde door grote scores in de derde en vierde set (6-1 en 6-2).