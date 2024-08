Getty Jannik Sinner op de persconferentie

NOS Sport • vandaag, 09:17 Sinner neemt drastische maatregelen: ontslag trainer en fysiotherapeut

Jannik Sinner heeft drastische maatregelen genomen. De Italiaanse tennisser, die in opspraak raakte omdat hij positief was getest op doping, heeft trainer Umberto Ferrara en fysiotherapeut Giacomo Naldi ontslagen.

De nummer één van de wereldranglijst testte op 10 maart op het toernooi van Indian Wells voor het eerst positief. Toen troffen onderzoekers lage concentraties clostebol bij hem aan. Die stof staat op de lijst van verboden middelen van wereldantidopingbureau WADA. Acht dagen later, bij een dopingcontrole vlak voor de Miami Open, waar Sinner won, testte hij opnieuw positief.

Vrij verkrijgbare spray

De Italiaan verklaarde dat de substantie in zijn lichaam terecht was gekomen als gevolg van besmetting door een lid van zijn medische team, dat een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen.

Een onafhankelijke rechtbank, bijeengeroepen door Sport Resolutions, oordeelde dat de Italiaan "geen schuld of nalatigheid draagt".

0:39 Sinner vindt inspiratie bij Contador in reactie op dopingzaak: '0,00000001'

"Zij hebben een grote rol gespeeld in mijn carrière. We hebben fantastisch werk geleverd, veel successen geboekt en een geweldig team gecreëerd", zei Sinner (23) op een persconferentie. "Maar door deze fouten heb ik er niet zoveel vertrouwen meer in om ermee door te gaan. De afgelopen maanden heb ik er veel last van gehad. Ik wachtte op het resultaat. Het enige wat ik nu nodig heb, is een schone lei."

Diep van binnen

Sinner begint maandag aan de US Open. Hij benadrukte op de persconferentie van de US Open nogmaals dat hij geen doping heeft gebruikt. "Het is geen ideale situatie vlak voor aanvang van de US Open", doelde Sinner op het laatste grandslam-toernooi van het seizoen dat maandag begint in New York. "Maar diep van binnen weet ik dat ik niets verkeerds heb gedaan. Ik respecteer de antidopingregels en zal ze ook altijd blijven respecteren."