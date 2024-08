Getty Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 06:32 'Sporters die betrapt gaan worden op doping, zullen wijzen naar zaak-Sinner'

De positieve dopingtests van Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereldranglijst, hebben veel stof doen opwaaien in de tenniswereld. Het uitblijven van een schorsing riep vragen op, sommige professionele tennissers reageerden verontwaardigd en spijkerhard voor de Italiaan.

Ook sportrechtadvocaat Dolf Segaar verdiepte zich in de zaak. Hij is verbaasd over uitspraken van bijvoorbeeld Nick Kyrgios, die het vrijuit gaan van tenniscollega Sinner "belachelijk" noemde en zijn collega toebeet dat hij "er twee jaar uit zou moeten liggen. Of het nu per ongeluk was of gepland."

"Kyrgios kent de omstandigheden van dit geval onvoldoende", concludeert Segaar in Langs de Lijn En Omstreken op Radio 1.

'Bijzonder verhaal'

Segaar is gespecialiseerd in dopingzaken en had onder meer succes als advocaat van Ajax-keeper André Onana. Diens straf werd fors verlaagd na een positieve test voor een middel dat hij via een pilletje van zijn vrouw per ongeluk zou hebben binnengekregen.

De verklaring waarmee de 23-jarige Italiaan uiteindelijk met succes werd vrijgepleit, noemt Segaar "een bijzonder verhaal". De masseur van de tennisser had een slecht genezende snee in zijn vinger en behandelde die met een spray, geleend van Sinners fitnesstrainer.

ANP 18 februari 2024: Jannik Sinner wint het mannen enkel tennistoernooi ABN AMRO Open in Ahoy

Via massages zou het verboden middel, waarvan de masseur niet geweten zou hebben dat het in de spray zat, in het lichaam van Sinner terecht zijn gekomen.

De experts die de tuchtzaak onderzochten hebben alle betrokkenen gehoord en de aankoopbewijzen van de spray gecontroleerd, waarna Sinner werd vrijgesproken.

Vrij verkrijgbaar in Italië Het middel clostebol is vaker voorgekomen in dopingonderzoeken binnen de sportwereld. In de jaren 1970 en '80 dook het middel meermaals op in Duitsland als anabole steroïde, dat spierversterkend werkt en dus prestatiebevorderend. Verschillende Italiaanse sporters, van basketballers tot tennissers, werden in de afgelopen jaren positief getest op het middel. Bij voetbalclub Benevento werden in 2018 de aanvoerder (1 jaar) en clubarts (4 jaar) geschorst voor het middel. In Italië zijn verschillende gels en sprays die clostebol bevatten vrij verkrijgbaar voor medisch gebruik. In Nederland is dat niet het geval en zijn ook geen positieve dopingtests voor dit middel bekend, leert navraag bij de Nederlandse dopingautoriteit.

Volgens sportrechtadvocaat Segaar heeft Sinner er alles aan gedaan om te voorkomen dat er verboden middelen in zijn lichaam terecht kwamen. "Hij heeft zelfs, toen hij een pleister om de pink zag, aan de masseur gevraagd of hij voor de wond behandeld werd."

Dat het om een kleine hoeveelheid van het verboden middel ging, heeft geen rol gespeeld. Segaar: "Voor de strafmaat is dat niet bepalend. Je bent gewoon schuldig, de hoeveelheid maakt niet uit."

Getty Jannik Sinner op de tribune van Wimbledon

De snelheid en geruisloosheid waarmee de zaak-Sinner is behandeld door tuchtorgaan Sports Resolutions, riep ook vragen op. Maar vergelijkingen met op het oog gelijksoortige zaken zijn niet zomaar te trekken, bevestigt ook de Nederlandse Dopingautoriteit.

Voorzitter Vincent Egbers constateert dat het in het geval van Sinner snel is behandeld. Maar dat zegt niets over de inhoud van de zaak, waar Egbers de details niet van kent.

Sports Resolutions is een organisatie die fungeert als tuchtorgaan van de internationale tennisfederatie. Vergelijkbaar met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in Nederland, legt Dopingautoriteit-voorzitter Vincent Egbers uit. "Als wij een positieve test van een sporter terugkrijgen uit het laboratorium, moet de sporter zelf uitzoeken en verklaren wat er is gebeurd", aldus Egbers. "De verklaring, die bijvoorbeeld ook getoetst kan worden aan de hand van afbraakproduct in de afgenomen staal, gaat naar het tuchtorgaan. Daar worden experts geraadpleegd om te onderzoeken of het verhaal klopt."

Volgens sportrechtadvocaat Segaar is het "transparant gegaan". Daarmee reageert de sportrechtadvocaat weer op uitspraken van tennissers die hun twijfels uitten over de zaak.

"De zaak is pas bekend geworden toen de uitspraak er was", zegt Segaar. "Terwijl de zaak behandeld werd, hield men het onder zich. Als iemand niet geschorst is, is er geen aanleiding om dat te zeggen. Hij kon gewoon spelen."

Transparant

Uit het rapport van de integriteitscommissie van de ITF blijkt dat Sinner twee maal voorlopig geschorst is, in totaal voor vier dagen.

Op 4 en 17 april is hij op de hoogte gebracht van zijn positieve tests, daterend van 10 en 18 maart. Beide keren ging Sinner op dezelfde dag nog in beroep.

Volgens de Nederlandse Dopingautoriteit is het aan de sportbond om ervoor te kiezen een voorlopige schorsing bekend te maken, maar kiezen sporters er soms ook juist zelf voor het publiekelijk te maken.

Getty Jannik Sinner op Wimbledon

Zowel de internationale tennisfederatie ITF als werelddopingautoriteit WADA kan nog bij sporttribunaal CAS in beroep gaan tegen de vrijspraak van Sinner.

Dat lijkt Segaar onwaarschijnlijk: "Ik schat in dat zij dat niet doen. Dit is een bijzondere zaak, maar er is een aantal experts bij betrokken geweest die aangesloten zijn bij WADA die ook hebben vastgesteld dat dit de meest waarschijnlijke oorzaak is van de overtreding. Dus ik verwacht dat WADA dit overneemt."

De sportrechtadvocaat verwacht wel dat Sinners verklaring in de toekomst gereproduceerd kan worden. "Veel sporters die in de toekomst betrapt worden, zullen wijzen naar deze zaak. Maar de regels zijn identiek toegepast, dezelfde criteria worden toegepast. Bij Sinner is er geen verwijtbaar handelen geconstateerd. Blijkbaar wordt dan de strict liability (het principe dat een sporter altijd zelf verantwoordelijk is voor wat er zich in zijn lichaam bevindt) anders toegepast..."