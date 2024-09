Getty Images Taylor Fritz en zijn vriendin Morgan Riddle vorig jaar op Wimbledon

NOS Sport • vandaag, 12:53 US Open-finalist Fritz en vriendin 'beroemdste liefdeskoppel' in tennisland Ilias van Tongeren redacteur NOS Sport

Taylor & Morgan. Amerikaanse tennismedia raken niet uitgepraat over het 'beroemdste liefdeskoppel' op de US Open, het grandslamtoernooi dat vandaag na twee weken is toegekomen aan de slotdag.

'Taylor' is Taylor Fritz, de 26-jarige Amerikaan die vanavond (20.00 uur Nederlandse tijd) in de finale tegenover Jannik Sinner staat. Daarmee krijgt het thuispubliek op Flushing Meadows voor het eerst in vijftien jaar weer een landgenoot te zien in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

'Morgan' is Morgan Riddle, Fritz' mediagenieke vriendin die tevens mode- en beauty-influencer is. Ze leerde hem kennen op een datingsite en is door Amerikaanse media bestempeld als 'beroemdste vrouw in het mannentennis'. Haar persoonlijke missie: het tennis weer 'cool' maken.

Dat doet ze onder meer met vlogs op haar YouTube-kanaal, waarin ze haar volgers een kijkje achter de schermen geeft terwijl ze met haar vriend tennistoernooien over de hele wereld bezoekt.

Boze notitie in telefoon

Toen Fritz woensdag Alexander Zverev versloeg in de kwartfinales, deelde Riddle een boze notitie uit 2021. Die had Fritz in haar telefoon gezet, nadat hij in de derde ronde van Wimbledon had verloren van Zverev en daardoor buiten de top 40 van de wereldranglijst belandde.

"Niemand op aarde presteert ondermaatser dan jij", schreef hij zijn teleurstelling destijds van zich af. Om er in duidelijke bewoordingen aan toe te voegen dat hij wel wat meer waard was dan een plek buiten de top 40.

Instagram/@moorrgs De boze notitie van Taylor Fritz, nadat hij in 2021 had verloren van Alexander Zverev

Fritz en Riddle vormen het soort glamourkoppel waar Amerikanen doorgaans dol op zijn. De Prom King en Queen, met twee typisch Amerikaanse voornamen, bovendien.

En dan spelen ze ook nog eens een belangrijke rol in de vorig jaar uitgekomen Netflix-documentaire Break Point, waarin het leven van proftennissers centraal staat. Waar zo'n rol voor zijn vriendin zowat een tweede natuur is, geldt voor Fritz het tegenovergestelde.

"Hij is heel erg op zichzelf", legt Peter Lucassen uit. De huidige coach van Botic van de Zandschulp werkte vroeger geregeld samen met Fritz, toen die nog een tiener was. "Hij heeft maar één doel: de beste van de wereld worden. Alles mag wijken voor dat doel."

Tel daarbij op dat Fritz enkele jaren terug aangaf last te hebben van social anxiety, en het contrast met zijn vriendin wordt duidelijk zichtbaar. Daarbij: zijn beide ouders waren vroeger dan wel proftennisser, zelf geldt hij niet bepaald als natuurtalent.

1:10 Fritz US Open-finalist na Amerikaanse onderonsje met Tiafoe

Vaak twijfelde Fritz daardoor over zijn loopbaan, bekende hij in de documentaire. "Ik heb zoveel dagen gehad waarop ik me afvroeg waarom ik überhaupt nog tenniste", zei hij. "Ik heb vaak zo hard moeten werken, dat het niet altijd meer leuk was."

Dit jaar komt de beloning voor al die harde arbeid. Op zowel de Australian Open als Wimbledon kwam Fritz tot de kwartfinales, in Parijs pakte hij brons in het olympisch dubbeltoernooi. Maar een halve finale op een grandslamtoernooi had hij tot deze US Open nog niet gespeeld.

Goede vriend

In die halve finale was Fritz te sterk voor landgenoot en goede vriend Frances Tiafoe, de 26-jarige entertainer die voor velen in de tenniswereld geldt als de belichaming van de 'American Dream'.

Tiafoe is zoon van immigranten uit Sierra Leone en sliep vroeger samen met zijn tweelingbroer op de grond van het kantoor in het tenniscentrum waar zijn vader als conciërge werkte. Hij sloeg zijn eerste ballen met afgedankte rackets die de rijkere kinderen niet meer wilden.

Reuters Fritz geeft Tiafoe, een goede vriend, een knuffel nadat hij hem in de halve finale heeft verslagen

Voorafgaand aan Fritz-Tiafoe lagen de verhaallijnen zo voor het oprapen. De ingetogen, harde werker met een influencer als vriendin tegenover het extraverte talent dat onder moeilijke omstandigheden opgroeide. Goede vrienden, maar ook tegenpolen van elkaar.

De verhaallijn van Fritz, de nummer twaalf van de wereldranglijst, kreeg het mooiste einde. "Ik kan niet wachten", zei de emotionele Fritz nadat hij voor het eerst in zijn loopbaan de eindstrijd had bereikt.

"Ik bleef mezelf vertellen dat ik er eeuwig spijt van ging hebben als ik niet alles zou geven." De steun van het publiek maakte naar eigen zeggen diepe indruk. "Dit is de reden waarom ik zo hard werk."

Ongekende mindset

Lucassen noemt het meer dan verdiend dat Fritz nu eindelijk in de finale van een grandslamtoernooi staat. "Zijn mindset is ongekend. Wil je hem kapot krijgen, dan moet je echt een paar keer van 'm winnen. Hij gaat bovendien altijd strijdend ten onder."

Als Fritz vanavond wint van Sinner, de Italiaanse nummer één van de wereld, wordt hij de opvolger van Andy Roddick, die in 2003 als laatste Amerikaan de US Open won.

Lucassen: "Het is heel gaaf om te zien hoe Fritz zich de laatste jaren zo onwijs heeft verbeterd. Dit is nog maar het begin."